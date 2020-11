Marvel: Aldo, Giovanni e Giacomo diventano Avengers in Ajengers: Infinity Garpez!

Trovare una situazione in cui citare Aldo, Giovanni e Giacomo risulti fuori luogo sembra un'impresa impossibile: il trio comico più amato d'Italia sta bene praticamente ovunque, anche in una battaglia contro Thanos destinata a decidere le sorti dell'intero Universo.

Già, perché in un nuovo video qualcuno ha pensato bene di far scendere in campo Baglio, Storti e Poretti al fianco di Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Captain America e co. per una versione inedita ed esilarante di Avengers: Infinity War, che per l'occasione diventa ovviamente Ajengers: Infinity Garpez.

L'incredibile video è composto da scene tratte da vari film del Marvel Cinematic Universe, che si fondono alla perfezione con quelle estrapolate dai vari film del trio, da Tre Uomini e una Gamba a La Leggenda di Al, John e Jack, passando per tutti gli altri successi che hanno reso celebri i tre comici.

Tra Guanti dell'Infinito che "il mio falegname con 30.000 lire avrebbe fatto meglio", vertebre di moffetta, Nobel per la mafia e tanto altro ancora spicca inoltre un dettaglio non da poco: la collaborazione di Angelo Maggi, il doppiatore di Robert Downey Jr. che per l'occasione ha apportato qualche piccola modifica ai dialoghi del nostro Tony Stark.

A proposito di Iron Man: qui trovate le confessioni di Robert Downey Jr. da Letterman sul suo rapporto con alcol e droghe; per il futuro, intanto, è stato confermato l'arrivo di un Avengers tutto al femminile.