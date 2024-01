Marvel, nuovi aggiornamenti su Kang e l'attore che sostituirà Jonathan Majors

Dopo le numerose voci sul possibile sostituto di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Kang il Conquistatore, ecco nuovi aggiornamenti sul processo di recasting in seguito all'allontanamento di Majors dal franchise. Chi erediterà il ruolo di Kang nei prossimi progetti cinematografici e televisivi MCU?

Jonathan Majors è stato licenziato dopo la condanna per aggressione e da quando è stata ufficializzata la separazione sono iniziati a circolare rumor su quello che potrebbe essere il nome del successore.

Tra i più gettonati spicca Colman Domingo, ma secondo Justin Kroll gli appassionati non dovrebbero avere troppe aspettative per il momento.

"Vedo molti commenti del tipo 'chi interpreterà Kang ora', e 'ecco un candidato di spicco per Kang' questa settimana e tutto quello che posso dire è questo: non aspettatevi quella notizia a breve. Ci saranno molte novità da Marvel nelle prossime settimane su vari fronti ma non trattenete il respiro su quella notizia in particolare". Colman Domingo ha rotto il silenzio su Kang nel frattempo e Kroll ha voluto fare una precisazione.

Ha specificato di non escludere nessuna delle ipotesi che sono avanzate sui social:"Ciò non esclude nessun rumor di questa settimana riguardo a potenziali contendenti per il ruolo, non ho informazioni su quanto siano veri o falsi. È solo per farvi sapere che, se dovessi scommettere su cosa verrà annunciato prima, Kang o altro, scommetterei sul secondo".

Colman Domingo potrebbe essere il nuovo Kang ma dovremo aspettare ancora un po' prima di sapere il nome ufficiale del sostituto di Majors.