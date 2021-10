Marvel: addio a Dorothy Steel, attrice della saga MCU di Black Panther

L'attrice Dorothy Steel, una nuova arrivata ad Hollywood nonostante la sua veneranda età e vista recentemente nel cinecomic da record Black Panther dei Marvel Studios, è morta venerdì mattina nella sua casa nell'area di Detroit a 95 anni.

Cindy Butler, l'agente della Steel, ha diramato l'annuncio ufficiale attraverso la sua pagina del social network Facebook. "È con il cuore spezzato che annuncio che questa mattina Dorothy Steel si è spenta nella sua città natale, Detroit. Questo è ciò che voleva... essere a casa". Nella sua breve carriera di attrice, iniziata alla bellezza di 88 anni, Dorothy Steel è riuscita a guadagnare alcuni crediti in progetti di grande successo, come ad esempio Jumanji: The Next Level.

"Grazie signora Dorothy per avermi dato l'opportunità di cavalcare quest'onda con te", ha aggiunto Butler. "Grazie a tutti i direttori del casting che hanno assunto la signora Dorothy. Grazie al mondo per averla amata da lontano. In questi anni abbiamo ricevuto chiamate da tutto il mondo che volevano intervistarla o fare una biografia della sua vita. Ma lei è sempre stata molto selettiva. Ha lasciato indicazioni anche per il suo funerale, mi ha dato ordini fino all'ultimo! La mia signora Dorothy ...... WAKANDAFOREVER." Al momento non è chiaro se Dorothy Steel abbia ripreso il suo ruolo per Black Panther: Wakanda Forever. A proposito del nuovo film Marvel, secondo Andy Serkis Black Panther 2 onorerà Chadwick Boseman, scomparso lo scorso anno.

