Marvel, Adam Sandler si fa avanti: 'Mi piacerebbe, ma probabilmente non accadrà'

Hollywood è fondamentalmente divisa in due parti: gli attori che fanno (o vorrebbero far) parte del Marvel Cinematic Universe e quelli che, per partito preso o per effettivo disinteresse, preferiscono rivolgersi altrove. Adam Sandler fa parte della prima fazione, ma ad oggi Disney non sembra aver mostrato interessamento nei suoi confronti.

Mentre anche Alfred Molina s'inserisce nella diatriba tra Marvel e Martin Scorsese, la star di Ubriaco d'Amore e Diamanti Grezzi non nasconde infatti la sua voglia di entrare a far parte di un franchise come il Marvel Cinematic Universe, ammettendo però di non vedere per sé grosse possibilità in futuro sotto questo punto di vista.

"Non ci ho mai pensato, forse perché nessuno me l'ha mai chiesto. Non lo so. Io ci sto dentro un sacco, mi piace quella roba, vado a vedere quei film e penso 'Wow', sono film fantastici. Ma no, non è mai accaduto e probabilmente non accadrà mai" sono state le parole di Sandler.

Più volte, d'altronde, si è parlato del buon Adam come di una possibile new entry, ad esempio, in orbita Guardiani della Galassia. Che per il vol.3 James Gunn abbia in serbo qualche sorpresa? Chi lo sa! A proposito di sostenitori e detrattori, intanto, anche Simu Liu ha risposto a Scorsese e Tarantino sulle critiche al Marvel Cinematic Universe.