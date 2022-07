Marvel, sono 8 i capitoli della Fase 6 ancora da annunciare: cosa vedremo al D23 Expo?

Con tutti gli annunci Marvel Studios arrivati dal Comic-Con 2022, in pochi hanno notato che la Saga del Multiverso non è ancora completa: tecnicamente, infatti, mancano all'appello ben otto progetti, tra cinema e serie tv, da svelare al D23 Expo.

Questi misteriosi capitoli del MCU arricchiranno la Fase 6, che inizierà con Fantastici 4 e terminerà con due film degli Avengers, tutto nel giro di un anno dall'8 novembre 2024 al 7 novembre 2025: in questa forbice si inseriranno 8 nuovi progetti ancora sconosciuti, che durante il Comic-Con Kevin Feige ha anticipato per il D23 Expo, che si terrà il 9 settembre prossimo. Dunque, quali saranno gli altri capitoli della Fase 6? Proviamo a tirare qualche somma.

Innanzitutto sappiamo che la Fase 5 terminerà il 26 luglio 2024 con Thunderbolts, dopo il quale ci sarà una pausa che si interromperà l'8 novembre 2024 con l'uscita di Fantastici 4 e l'inizio della Fase 6. Al momento i Marvel Studios hanno una sola serie tv di Disney Plus per il 2024 - l'attesissima Daredevil Born Again con Charlie Cox - ed è molto probabile che al Disney Expo i riflettori saranno puntati proprio sui contenuti esclusivi della piattaforma.

La prima serie tv a balzare alla mente è Armor Wars, assente dalla presentazione del Comic-Con ma confermata come in fase di lavorazione, dunque un'uscita nel 2024 è molto probabile specialmente se sarà una sorta di sequel di Ironheart, che invece uscirà nel 2023. Tra gli annunci potrebbe fare la sua comparsa in via ufficiale anche Wonder Man, una nuova serie tv sviluppata dal regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton, e poi ancora la serie tv spin-off dedicata al Wakanda. Tra le altre serie in lavorazione che non siano seconde stagioni (come ad esempio Moon Knight 2, ancora da confermare) ricordiamo poi uno spin-off di Shang-Chi e l'attesissima space-opera Nova.

Disney ha poi annunciato nuove date di uscita per i film Marvel ancora non annunciati e che faranno parte della Fase 6 insieme a Fantastici Quattro, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars: possiamo dedurre quindi che la Fase 6 sarà composta da 5 lungometraggi per la sala e sei serie tv, con lo slot del 25 febbraio 2025 che a questo punto potrebbe andare a Shang-Chi 2 o a Thor 5, mentre lo slot per il 25 luglio 2025 potrebbe essere dedicato a Doctor Strange 3, dato che il film con Doctor Strange e Clea riguarderà le Incursioni e quella data pone il misterioso film senza titolo tra tra gli eventi di Kang Dynasty (maggio 2025) e Secret Wars (novembre 2025).

Naturalmente si tratta di mere speculazioni, dunque vi invitiamo a rimanere sintonizzati in attesa di nuovi aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo, lasciateci le vostre previsioni nella sezione dedicata ai commenti!