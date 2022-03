Marvel: 8 + 1 attori famosissimi che entreranno nel MCU nel 2022

Il 2022 sarà un altro anno ricchissimo per il Marvel Cinematic Universe, con tantissimi film per il cinema e serie tv in streaming su Disney Plus in arrivo nei prossimi mesi: in questo articolo, vi anticipiamo le 10 più grandi star che debutteranno nel MCU nel corso dell'anno.

Come al solito, vi lasciamo la lista qui sotto:

Oscar Isaac : l'acclamato attore de Il collezionista di carte e A proposito di Davis sarà Moon Knight nell'omonima serie tv per Disney Plus.

: l'acclamato attore de Il collezionista di carte e A proposito di Davis sarà Moon Knight nell'omonima serie tv per Disney Plus. Ethan Hawke : il quattro volte nominato all'Oscar Ethan Hawke invece sarà il villain di Moon Knight: curiosamente, è stato il protagonista di First Reformed di Paul Schrader, penultimo film dell'autore prima de Il collezionista di carte, che invece ha avuto come protagonista Oscar Isaac.

: il quattro volte nominato all'Oscar Ethan Hawke invece sarà il villain di Moon Knight: curiosamente, è stato il protagonista di First Reformed di Paul Schrader, penultimo film dell'autore prima de Il collezionista di carte, che invece ha avuto come protagonista Oscar Isaac. Emilia Clarke : forse la più famosa fra i protagonisti di Game of Thrones, Emilia Clarke dopo il debutto nel franchise di Star Wars nello spin-off su Han Solo si legherà ancora di più alla Disney grazie a Secret Invasion, serie tv in arrivo su Disney Plus entro la fine del 2022. Attualmente il suo ruolo è ancora sconosciuto.

: forse la più famosa fra i protagonisti di Game of Thrones, Emilia Clarke dopo il debutto nel franchise di Star Wars nello spin-off su Han Solo si legherà ancora di più alla Disney grazie a Secret Invasion, serie tv in arrivo su Disney Plus entro la fine del 2022. Attualmente il suo ruolo è ancora sconosciuto. Christopher McDonald : anche lui esordirà in Secret Invasion, e anche se il suo ruolo è sconosciuto in base alla sua celebre carriera si può già azzardare che probabilmente interpreterà il villain.

: anche lui esordirà in Secret Invasion, e anche se il suo ruolo è sconosciuto in base alla sua celebre carriera si può già azzardare che probabilmente interpreterà il villain. Tatiana Maslany : la star di Oprhan Black sarà She-Hulk nell'omonima serie tv per Disney Plus dedicata alla cugina di Bruce Banner.

: la star di Oprhan Black sarà She-Hulk nell'omonima serie tv per Disney Plus dedicata alla cugina di Bruce Banner. Russell Crowe : la star de Il gladiatore e The Insider esordirà nel MCU nell'attesissimo Thor: Love & Thunder, in uscita a luglio: nel film di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Crowe interpreterà Zeus, il capo di tutti gli dei della mitologia greca (nonché, forse non a caso, il dio del tuono).

: la star de Il gladiatore e The Insider esordirà nel MCU nell'attesissimo Thor: Love & Thunder, in uscita a luglio: nel film di Taika Waititi con Chris Hemsworth, Crowe interpreterà Zeus, il capo di tutti gli dei della mitologia greca (nonché, forse non a caso, il dio del tuono). Olivia Colman : due volte nominata al premio Oscar e vincitrice della statuetta per La favorita, avrà un ruolo in Secret Invasion: anche in questo caso l'identità del suo personaggio è sconosciuta attualmente.

: due volte nominata al premio Oscar e vincitrice della statuetta per La favorita, avrà un ruolo in Secret Invasion: anche in questo caso l'identità del suo personaggio è sconosciuta attualmente. Christian Bale: il protagonista della trilogia di Batman di Christopher Nolan sarà il villain Gorr il Macellatore di Dei in Thor: Love & Thunder. Siete pronti ad un combattimento tra Christian Bale e Russell Crowe?

Inoltre, ma qui ci troviamo nel campo delle speculazioni e delle indiscrezioni assolutamente non confermate a livello ufficiale, Tom Cruise dovrebbe interpretare una variante di Iron Man in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: il sequel con Benedict Cumberbatch sarà il primo film MCU dell'anno, dunque la star di Top Gun e Mission Impossible, se confermata, sarà la prima grande star ad esordire nella porzione 'grande schermo' del MCU.

Per altri approfondimenti, guardate i nuovi poster di Moon Knight: la serie debutterà su Disney Plus dal 30 marzo.