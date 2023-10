Marvel, ci sono 7 Spider-Man sul set in questa nuova foto di Spider-Man: No Way Home

Una suggestiva foto dal set dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe mostra i tre protagonisti nelle tre versioni dell'Uomo Ragno, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, insieme ai loro rispettivi stunt-man. Una foto che moltiplica ulteriormente le 'versioni' degli Spider-Man presenti nell'ultimo film della trilogia.

Uscito nel 2021, Spider-Man: No Way Home riprende dall'interruzione della trama di Far From Home, con l'identità di Spider-Man (Tom Holland) svelata in tutto il mondo e il rischio che le vite delle persone care a Peter Parker possano essere in pericolo. Peter chiede aiuto a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) per ripristinare il proprio segreto. Tuttavia, l'incantesimo apre uno spazio nell'universo dal quale s'introducono i peggiori cattivi degli altri universi insieme alle altre versioni di Spider-Man. Spider-Man: No Way Home ha rivoluzionato l'MCU, e nel nostro approfondimento abbiamo provato a spiegarne il motivo.



Il cast del film è arricchito dal ritorno dei due storici interpreti di Spider-Man nelle precedenti saghe, ovvero Tobey Maguire, storico primo volto di Spider-Man in campo cinematografico nei tre film diretti da Sam Raimi nei primi anni 2000: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007). Andrew Garfield ereditò il ruolo nei due film di qualche anno dopo: The Amazing Spider-Man (2012) e The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro (2014).



