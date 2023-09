Marvel, 5 teorie dei fan che si sono dimostrate incredibilmente giuste

Il Marvel Cinematic Universe, dato l’incredibile numero di fan e l’intricata rete di trame e sottotrame, è stato spesso l’oggetto di speculazioni e delle più disparate teorie da parte del pubblico. Andiamo ad elencare e ad analizzare 5 volte in cui le bizzarre teorie degli spettatori si sono in seguito dimostrate incredibilmente azzeccate.

Dopo aver cercato di fare un viaggio nel futuro, capendo cosa si aspettino gli spettatori dal finale di Avengers: The Kang Dinasty, torniamo ai capitoli precedenti del Marvel Cinematic Universe per capire quando i fan avevano avuto ragione nell’azzardare una qualche teoria sul franchise della Casa delle Idee.

Molte sono state, in effetti le teorie portate avanti dai fan nel corso degli anni, con alcune di esse che si sono poi rivelate assolutamente giuste, nonostante potessero somigliare più che altro a un azzardo o a qualcosa di strampalato.

Al quinto posto di questa classifica mettiamo l’idea, immaginata da molti, che un giovane Peter Parker fosse apparso in Iron Man 2 nella forma di un bambino con indosso la maschera di Iron Man che si staglia di fronte a un drone di Justin Hammer e che viene aiutato e ringraziato da Tony Stark. Tom Holland anni dopo ha infatti confermato che quel bambino fosse proprio Peter Parker.

Una seconda teoria rivelatasi indovinata è stata quella relativa alle visioni che Wanda Maximoff ha indotto nelle menti dei Vendicatori. In molti avevano infatti intuito il fatto che quelle non fossero soltanto visioni per incutere timore agli eroi, quanto, piuttosto delle vere e proprie profezie che si sono avverate nel corso degli eventi.

Un po’ differente è la questione relativa all’idea che Endgame avrebbe incluso dei viaggi nel tempo per poter ovviare alla morte degli Avengers alla fine di Infinity War. In effetti, come ipotizzato, il viaggio nel tempo è stato l’espediente narrativo che ha permesso di fermare Thanos, ma le regole imposte dalla narrazione ai viaggi nel tempo e il modo in cui sono avvenuti sono stati resi differentemente rispetto a quello che i fan avevano immaginato.

In molti avevano immaginato, data l’importanza di Iron Man e visto il fatto che tutto il Marvel Cinematic Universe fosse nato da un film su Tony Stark, che l’eroe e genio milionario avrebbe visto una fine tragica alla fine dell’arco narrativo dei Vendicatori. In effetti, come sappiamo, Tony Stark morirà in Avengers: Endgame nel tentativo, riuscito, di utilizzare le Gemme dell’Infinito per sconfiggere Thanos, non essendo in grado di gestire il potere delle Gemme.

L’ultima teoria che vogliamo analizzare in questa non esaustiva lista è quella che vedeva il Peter Parker di Andrew Garfield essere il salvatore di MJ come redenzione per non essere riuscito a salvare Gwen nella sua linea spazio-temporale. Le due teorie riguardanti la presenza di altri Spider-Man in Spider-Man: No Way Home e il fatto che proprio quel Peter Parker fosse il protagonista della scena della caduta di MJ, anticipata nel trailer del film, si sono rivelate entrambe corrette.

In attesa dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe e di nuove, immancabili, teorie al proposito, proposte dai fan, vi lasciamo a un approfondimento che si chiede se davvero i cinecomic abbiano rovinato il cinema.