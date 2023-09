Marvel, 5 superpoteri dei fumetti che Thor non ha ancora usato nel MCU

Thor: Love & Thunder è il film della saga col punteggio più basso di sempre su Rotten Tomatoes, perciò uno sviluppo virtuoso è più che augurabile; in particolare, nell'eventualità di un quinto capitolo, sono moltissimi i superpoteri del fumetto che il personaggio non ha ancora avuto l'occasione di utilizzare nel grande schermo.

A quali ci riferiamo? Innanzitutto, impossibile non menzionare la capacità di controllare il tempo della Terra, fino a causare voragini, terremoti e ricostruzioni dell'intera Asgard. Il tutto deriva dall'eredità del Dio Anziano, nonostante il Marvel Cinematic Universe abbia cambiato decisamente strada.

Altrettanto celebri sono il controllo mentale (proprio come il Professor X o Scarlet Witch), la forza dell'uragano (il super-respiro attraverso il quale può generare vortici) e la Warrios's Madness, letteralmente "La follia del guerriero", ossia una malattia degli asgardiani che ne aumenta paradossalmente la forza; tuttavia, moltissimi sono gli effetti collaterali: emicrania, impulsività, danni cerebrali e incapacità di ragionare con equilibrio. Può davvero definirsi un potere?

Infine, menzioniamo la super-velocità e il teletrasporto. La prima consente a Thor di raggiungere una rapidità supersonica e di viaggiare attraverso l'universo, mentre la seconda di percorrere grandi distanze attraverso l'utilizzo della magia runica. Quest'ultima riguarda in particolare il Thor dell'Ultimate Marvel Universe, decisamente meno potente della controparte 616 ma in grado di sviluppare capacità esclusive. Ecco perché non può considerarsi come un'abilità vera e propria. Per approfondire l'argomento, ecco come si classifica Thor tra i supereroi più potenti della Marvel.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere una di queste abilità sul grande schermo, oppure credete che alcune siano più gettonata della altre? Fatecelo sapere nei commenti!