Marvel, 5 personaggi perfetti per Steven Yeun dopo l'addio a Thunderbolts

Steven Yeun ha dovuto rinunciare a malincuore al ruolo in Thunderbolts, ma ha dichiarato di voler assolutamente entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe se mai gli verrà proposta una seconda opportunità. In questo senso, proviamo a immaginare quali potrebbero essere cinque ruoli che si adatterebbero all’attore di Nope.

Dopo aver riportato le parole di Patrick Stewart a proposito del suo cameo in Doctor Strange e il Multiverso della Follia, torniamo ad occuparci dell’universo cinematografico Marvel per cercare di capire chi potrebbe essere interpretato dal sudcoreano in un suo eventuale debutto al soldo della Casa delle Idee.

Il primo eroe che ci viene in mente è l’Uomo Ghiaccio, uno dei componenti originali degli X-Men e personaggio che necessita di un attore dal forte carisma per un nuovo adattamento dopo quelli portati sullo schermo da Shawn Ashmore.

Discorso simile vale per Ghost Rider: il ruolo dell’antieroe si discosta un po’ dai lavori di Yeun, che però, probabilmente, potrebbe regalare un’ottima interpretazione dopo quelle, discusse, di Nicolas Cage.

Per molti fan, il ruolo più adatto tra quelli ancora papabili sarebbe quello di Sole Ardente: in tanti parlano della possibilità per Yeun di diventare Torcia Umana, e l’eroe creato da Roy Thomas e Don Heck potrebbe, in questo senso, essere la risposta più adatta viste le sue origini asiatiche e la somiglianza al personaggio dei Fantastici Quattro.

Per quanto si necessiterebbero dei lavori di adattamento, inseriamo in questa lista anche Amadeus Cho: il successore di Bruce Banner, di origini coreane, sarebbe perfetto per l’attore di The Walking Dead, soprattutto in vista di un nuovo reset del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Secret Wars.

Al primo posto di questa strana classifica ci sentiamo di nominare Rick Jones: personaggio molto amato dai fan dei fumetti, ma praticamente sconosciuto ad un pubblico più generalista, Rick potrebbe giovare tantissimo dell’interpretazione di Yeun, diventando uno di quei protagonisti capaci di connettere i vari archi narrativi del futuro del Marvel Cinematic Universe.

In attesa di capire se Steven Yeun riceverà una nuova chiamata per il Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo a una classifica di tutti gli Hulk, dal peggiore al migliore.