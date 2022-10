Marvel, 5 idee perfette per il MCU per nuovi Speciali di Disney Plus

Questa settimana i Marvel Studios hanno presentato su Disney Plus il primo Speciale del MCU Licantropus, un ibrido tra un film e una serie tv che ha introdotto nel MCU Jack Russell e Man-Thing.

Tuttavia secondo quanto riportato da recenti indiscrezioni, Licantropus sarà solo il primo di tanti Speciali realizzati dai Marvel Studios per Disney Plus, che grazie alla flessibilità offerta dal modello streaming potrebbero essere intenzionati (stando alle voci di corridoio) di ricorrere sempre più spesso a questo format. Per questo motivo, vi proponiamo 5 storie perfette per diventare Speciali del MCU da distribuire tramite Disney Plus:

Un mockumentary sul Blip : finora la Fase 4, che sta volgendo al termine, ha raccontato diversi aspetti del mondo post-Thanos e delle conseguenze del Blip avvenuto in Avengers: Infinity War, ma uno Speciale dedicato ai cinque anni passati fino agli eventi di Endgame (e girato con la tecnica del finto-documentario) potrebbe fornire ulteriori dettagli e offrire un punto di vista inedito al MCU.

: finora la Fase 4, che sta volgendo al termine, ha raccontato diversi aspetti del mondo post-Thanos e delle conseguenze del Blip avvenuto in Avengers: Infinity War, ma uno Speciale dedicato ai cinque anni passati fino agli eventi di Endgame (e girato con la tecnica del finto-documentario) potrebbe fornire ulteriori dettagli e offrire un punto di vista inedito al MCU. 1692 : l'amatissimo universo alternativo creato da Neil Gaiman, che rilegge i supereroi Marvel ambientandoli nell'Europa del diciassettesimo secolo, potrebbe essere uno Speciale perfetto per dare ai fan una delle storie più amate e richieste di sempre, e allo stesso tempo allargare l'offerta della Saga del Multiverso.

: l'amatissimo universo alternativo creato da Neil Gaiman, che rilegge i supereroi Marvel ambientandoli nell'Europa del diciassettesimo secolo, potrebbe essere uno Speciale perfetto per dare ai fan una delle storie più amate e richieste di sempre, e allo stesso tempo allargare l'offerta della Saga del Multiverso. Il viaggio di Captain America : molti si sono chiesti come sia stata l'ultima avventura di Steve Rogers, quando alla fine di Avengers: Endgame l'ex Captain America è tornato indietro nel tempo per riconsegnare le Gemme dell'Infinito alle loro varie linee temporali. Uno Speciale sarebbe ideale per raccontare questa storia, che riporterebbe Chris Evans nel MCU per un ultimo saluto.

: molti si sono chiesti come sia stata l'ultima avventura di Steve Rogers, quando alla fine di Avengers: Endgame l'ex Captain America è tornato indietro nel tempo per riconsegnare le Gemme dell'Infinito alle loro varie linee temporali. Uno Speciale sarebbe ideale per raccontare questa storia, che riporterebbe Chris Evans nel MCU per un ultimo saluto. The Punisher : un altro personaggio ideale per il modello Licantropus è Frank Castle, che vogliamo immaginare come il protagonista di uno Speciale MCU per Disney Plus con la stessa dose di violenza dell'horror di Michael Giacchino, lo stesso bianco e nero ma più improntato sul genere noir, una storia di investigazioni e vendette.

: un altro personaggio ideale per il modello Licantropus è Frank Castle, che vogliamo immaginare come il protagonista di uno Speciale MCU per Disney Plus con la stessa dose di violenza dell'horror di Michael Giacchino, lo stesso bianco e nero ma più improntato sul genere noir, una storia di investigazioni e vendette. Young Avengers: uno Speciale Marvel sulla formazione degli Young Avengers, che riunisca tutti i 'giovani' supereroi comparsi finora nel MCU, da Kate Bishop a Cassie Lang.

E voi, qual è il vostro Speciale Marvel Studios dei sogni? Ditecelo nella sezione dei commenti! Vi ricordiamo che il prossimo Speciale MCU sarà Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, che uscirà nel mese di dicembre e fornirà un epilogo alla Fase 4.