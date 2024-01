Marvel, 5 grandi attori che probabilmente non torneranno dopo la Fase 4 e la Fase 5

Una cosa è certa: rispetto anche a pochi anni fa, ai Marvel Studios tira un’aria diversa. Contratti brevi, linee narrative dispersive, ruoli poco allettanti per gli interpreti: sono molteplici le ragioni che potrebbero sancire la fine definitiva di un personaggio all’interno del MCU.

Il caso più recente ed eclatante è quello legato al licenziamento di Jonathan Mayors, rispetto al quale molto è stato già scritto. A quanto pare, non si tratta dell’unico volto a cui i fan del Marvel Cinematic Universe dovranno dire addio, e non per motivi altrettanto gravi. Giusto per prepararci psicologicamente, facciamo qualche ipotesi e vediamo insieme quali attori potrebbero congedarsi per sempre dalla Saga del Multiverso.

Ethan Hawke nei panni di Arthur Harrow (Moon Knight)

Ethan Hawke ha contribuito a rendere memorabile un ruolo creato appositamente per lui. In un’ipotetica seconda stagione di Moon Knight potrebbe esserci un focus maggiore sul personaggio di Jake Lockley. Un ritorno di Arthur Harrow (a meno che non si parli di una piccola comparsata) risulta dunque improbabile.

Owen Wilson nei panni di Mobius M. Mobius (Loki)

Owen Wilson fa parte del cast di Loki 2, accanto a Tom Hiddleston. L’introduzione dell’agente della TVA Ouroboros, interpretato da Ke Huy Huan, ci induce tuttavia a credere che Mobius non tornerà in Deadpool 3.

John Krasinski nei panni di Reed Richards/Mr Fantastic (Doctor Strange nel Multiverso della Follia)

La notizia è fresca fresca: Pedro Pascal è in trattativa per il ruolo di Reed Richards nei Fantastici Quattro. Una novità che non gioca a favore di John Krasinski, che ha interpretato lo stesso ruolo in un cameo contenuto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Russell Crowe nei panni di Zeus (Thor: Love and Thunder)

Russell Crowe stesso non era molto convinto del ruolo che gli era stato assegnato in Thor: Love and Thunder. Visto il flop del film al botteghino, risulta difficile credere che una “big star” di questo calibro verrà chiamata di nuovo ad interpretare il Re dell’Olimpo.

Tenoch Huerta nei panni di Namor (Black Panther: Wakanda Forever)

La linea narrativa relativa a Namor e al suo popolo, unita alle recenti accuse mosse nei confronti di Tenoch Huerta dalla musicista e attivista Maria Elena Rios, ci fanno sospettare l’inevitabile addio di questo personaggio al MCU.

Siete d’accordo con queste ipotesi? E soprattutto, di quale personaggio sentireste più la mancanza? Fatecelo sapere nei commenti!