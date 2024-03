Marvel: 5 finali scartati dai film che avrebbero cambiato totalmente il MCU

Dopo le ultime indiscrezioni sul futuro del MCU dopo la Saga del Multiverso, vale la pena gettare uno sguardo al passato per scoprire 5 finali alternativi per i film Marvel che avrebbero cambiato totalmente il franchise per come i fan lo conoscono oggi.

Ad esempio, dai concept art di Avengers: Endgame sappiamo che in qualche momento della produzione era stata presa in considerazione l'idea di far sopravvivere Iron Man, che in una scena disegnata viene visto viaggiare insieme a Captain America indietro nel tempo per restituire le Gemme dell'Infinito alle loro linee temporali originali. Nel finale originale di Thor: Dark World invece Thor accettava di diventare re di Asgard al posto di Odino lasciando la Terra, e soprattutto Loki non tornava in vita: fortunatamente queste due decisioni vennero modificate durante le riprese aggiuntive, rendendo possibili molti passaggi di trama di Avengers: Age of Ultron, Thor: Ragnarok e Avengers: Infinity War, fino alla seconda stagione di Loki 2 (e chissà perfino The Fantastic 4).

A proposito di Avengers: Age of Ultron, nel finale del film doveva comparire Captain Marvel, nella scena in cui Captain America e Vedova Nera mettono insieme i nuovi membri del team, un dettaglio non da poco che avrebbe avuto grosse ripercussioni già a partire da Captain America: Civil War, mentre il più recente The Marvels inizialmente non includeva gli X-Men: semplicemente, Monica veniva salvata da Captain Marvel e da Ms Marvel e non finiva nel varco spazio-temporale aperto sulla misteriosa realtà alternativa.

Infine, sempre in tempi recenti, anche il finale originale di Ant-Man & The Wasp: Quantumania era molto diverso rispetto a quello del film uscito nelle sale: inizialmente, infatti, Kang il Conquistatore doveva riuscire a fuggire dal Regno Quantico al termine della battaglia finale con Ant-Man e Wasp, lasciando i due eroi intrappolati al suo posto.

Ricordiamo che il prossimo film del MCU sarà Deadpool & Wolverine, in uscita in Italia dal 24 luglio 2024.