Marvel: 5 film e serie tv che andrebbero etichettati come Spotlight

In questi giorni è nato ufficialmente Marvel Spotlight, un nuovo banner dei Marvel Studios che sarà dedicato a determinati progetti del Marvel Cinematic Universe che avranno meno legami diretti con la maxi Saga in corso nel franchise, in questo caso la Saga del Multiverso.

Il primo titolo ad uscire come Marvel Spotlight sarà Echo, la nuova serie tv del Marvel Cinematic Universe sequel di Occhio di Falco e prequel di Daredevil, che è stata scelta appositamente per lanciare questa nuova etichetta: il banner Marvel Spotlight, infatti, sarà dedicato principalmente (ma non solo) ai supereroi 'di strada', o comunque a storie che racconteranno il mondo Marvel con uno sguardo più realistico, e avrà anche una nuova colonna sonora composta da Michael Giacchino, che sostituirà l'iconica fanfara che accompagna la diffusione del logo Marvel Studios prima dei film e delle serie tv MCU.

Ma quali potrebbero essere i prossimi progetti in uscita come Marvel Spotlight? Ecco una panoramica:

Blade : il reboot cinematografico di Blade rischia di essere molto slegato dal resto della Saga del Multiverso, con le indiscrezioni che parlano di una storia ambientata nel 1920. Blade sarà anche rated r, un incentivo in più per renderlo il primo film MCU ad uscire al cinema con il nuovo logo Spotlight.

: il reboot cinematografico di Blade rischia di essere molto slegato dal resto della Saga del Multiverso, con le indiscrezioni che parlano di una storia ambientata nel 1920. Blade sarà anche rated r, un incentivo in più per renderlo il primo film MCU ad uscire al cinema con il nuovo logo Spotlight. Daredevil: Born Again : trattandosi di un sequel di Echo la nuova serie tv con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sembrerebbe la scelta più ovvia per il banner Spotlight, e la recente ristrutturazione interna (chiamata per avvicinare di più le atmosfere della serie Marvel a quella Netflix) parrebbe confermarlo.

: trattandosi di un sequel di Echo la nuova serie tv con Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sembrerebbe la scelta più ovvia per il banner Spotlight, e la recente ristrutturazione interna (chiamata per avvicinare di più le atmosfere della serie Marvel a quella Netflix) parrebbe confermarlo. Wonder Man : un altro titolo che potrebbe uscire sotto il banner Spotlight è la serie Wonder Man, più volte descritta come 'una storia character-driven' incentrata su un supereroe che cerca di farsi strada come attore nel mondo di Hollywood.

: un altro titolo che potrebbe uscire sotto il banner Spotlight è la serie Wonder Man, più volte descritta come 'una storia character-driven' incentrata su un supereroe che cerca di farsi strada come attore nel mondo di Hollywood. Moon Knight 2 : ad oggi la prima stagione di Moon Knight è il titolo MCU meno connesso a tutto il resto del Marvel Cinematic Universe, ed è uscito su Disney con zero (o quasi) riferimenti alla Saga dell'Infinito o alla Saga del Multiverso. La seconda stagione, che si dice essere in lavorazione, sarebbe perfetta per il banner Spotlight, che magari potrebbe anche essere aggiunto retroattivamente agli episodi della prima stagione.

: ad oggi la prima stagione di Moon Knight è il titolo MCU meno connesso a tutto il resto del Marvel Cinematic Universe, ed è uscito su Disney con zero (o quasi) riferimenti alla Saga dell'Infinito o alla Saga del Multiverso. La seconda stagione, che si dice essere in lavorazione, sarebbe perfetta per il banner Spotlight, che magari potrebbe anche essere aggiunto retroattivamente agli episodi della prima stagione. Ghost Rider: un altro progetto di cui si parla da anni in casa Marvel Studios è il reboot di Ghost Rider, che secondo diversi insider è attualmente in lavorazione. Non è chiaro se si tratterà di una serie tv, di un film o di uno speciale per Disney+, ma ad ogni modo in questo caso vale la stessa previsione fatta per Blade

In attesa di saperne di più, ecco i 5 nuovi annunci Marvel Studios che dovrebbero arrivare dopo la fine degli scioperi di Hollywood.