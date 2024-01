Marvel, 5 film non ancora annunciati che aspettiamo già tantissimo

I Marvel Studios dispongono di un materiale creativo che pochissimi studi possono vantare e che, soprattutto, gli permetterebbe di creare storie per tantissimo tempo. L'immensa possibilità creativa della casa di produzione è ciò che nell'ultimo periodo sembra aver messo in crisi il franchise.

Nonostante un 2023 abbastanza deludente la Marvel è stata arricchita da tre grandi performance che hanno, inevitabilmente, alzato il morale dei fan che, nell'ultimo periodo, sembrava essersi molti ridimensionato. Dal post-Endgame le aspettative nei confronti dei prodotti del Marvel Cinematic Universe erano cresciute in maniera impressionante a causa dell'enorme evento mediatico che erano stati capaci di creare con le due pellicole conclusive del ciclo narrativo. Nonostante i risultati non siano stati dei migliori in termini di qualità (nonostante alcune menzioni onorevoli come Loki o Guardiani della Galassia) gli appassionati continuano ad avere speranza.

Insomma, la fiducia sembra non essersi ancora totalmente consumata in attesa dell'uscita nelle sale di Deadpool 3, titolo di punta della Marvel del 2024. Le aspettative degli appassionati sono tutte rivolte a pellicole che, ufficialmente, non sono ancora state annunciate ma, ormai da anni, sono tra i sogni che potrebbero diventare realtà sul grande schermo. Tra indiscrezioni trapelate da insider e qualche rumor circolato sui social, vi sveliamo quali potrebbero essere i 5 film film più attesi della Marvel non ancora annunciati.

Young Avengers

Nonostante siano stati disseminati ovunque indizi sulla realizzazione di un film sul gruppo young più famoso dei fumetti Marvel, non è mai stato realmente annunciato. Tra serie e film sono stati presentati in primo o in secondo piano tutti i membri più conosciuti della squadra che, sicuramente (come già visto nel finale di The Marvels), avranno la possibilità di unire le loro forze.

World War Hulk

Sono ormai più di dieci anni che si parla di un film standalone sull'Hulk di Mark Ruffalo. Se prima ad essere problematici erano i diritti condivisi tra Marvel e Universal, ormai sembra che la questione sia, in qualche modo, rientrata. Dal post Endgame si riconcorrono continuamente voci su un possibile film ispirato ad una delle storie più significative sul personaggio, World War Hulk ma non è stato reso realmente ufficiale.

Mutanti

Che ci sia in cantiere un film sui mutanti sembra quasi scontato. L'annuncio ufficiale non mai arrivato ma diverse scene post-credit abbastanza recenti (The Marvels su tutti), lascerebbero intendere che sta per arrivare anche il momento degli X-Men. Che il film possa arrivare prima della fine della saga del Multiverso o dopo non è dato saperlo ma, nonostante non se ne parli, è quasi scontato che arriverà.

Wolverine

Più che un film, in questo caso, si parla di una serie tv. Circa nel 2021 trapelò una interessantissima voce di corridoio che parlava della possibilità di avere una serie antologica con protagonista il mutante artigliato più famoso ed amato del mondo del cinema. L'ufficialità non è mai arrivata ma le speranze che possa essere realtà continuano ad essere altissime.

Gli Inumani

Dopo lo sfacelo della serie tv di qualche anno fa sugli Inumani, i fan hanno iniziato a sviluppare sempre di più la voglia di vedere personaggi così amati e particolari arrivare sul grande schermo in maniera degna e all'altezza. Non si è ancora mai parlato in maniera effettiva di un film sugli Inumani ma, dopo aver visto Freccia Nera in Doctor Strange 2, le aspettative a riguardo si sono alzate.

Gli ultimi aggiornamenti parlerebbero di un lato seriale della Marvel nel caos totale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!