Marvel, i 5 film più attesi della Saga del Multiverso

Quali sono i film Marvel più attesi della Saga del Multiverso? Mentre continuano le indiscrezioni sul futuro di Kang il Conquistatore dopo il licenziamento di Jonathan Majors, proviamo a concentrarci sui film che arriveranno.

Uno dei film più attesi della saga è senza dubbio Deadpool 3, in uscita il 26 luglio 2024: il film non sarà solo il primo progetto rated-r dei Marvel Studios per il grande schermo, ma vedrà anche la prima collaborazione tra Deadpool di Ryan Reynolds e Wolverine di Hugh Jackman, che grazie alla Saga del Multiverso 'passeranno' ufficialmente dal franchise Fox al Marvel Cinematic Universe. Il film sarà sia un sequel di Deadpool 2 che di Logan ed entrerà nella continuity della Saga del Multiverso ricollegandosi agli eventi di Loki 2 e alla TVA e preparando il terreno ad Avengers: Secret Wars.

Ovviamente tra i film più attesi della Saga del Multiverso ci sono anche Avengers 5 e Avengers 6, che rappresenteranno il gran finale di questo arco narrativo e che usciranno rispettivamente a maggio 2026 e a maggio 2027 (probabilmente con i titoli di Avengers: Secret Wars - Parte 1 e Avengers: Secret Wars - Parte 2), ma prima di allora il 2 maggio 2025 uscirà Fantastici 4, tra i titoli più attesi di sempre dai fan del Marvel Cinematic Universe in quanto segnerà il debutto assoluto della Prima Famiglia Marvel nel MCU di Kevin Feige: anche questo film sarà legato alla Saga del Multiverso, e stando alle prime indiscrezioni sarà uno dei più importanti per il franchise.

Infine, tralasciando i progetti ancora segreti e saltati fuori solo grazie ai recenti leak sul futuro del MCU, il quinto e ultimo titolo più atteso della Saga del Multiverso è Spider-Man 4, nuova avventura stand-alone per il Peter Parker di Tom Holland che seguirà gli eventi di Spider-Man: No Way Home (il settimo maggior incasso della storia del cinema con ben 1,9 miliardi di dollari) e precederà quelli di Avengers 5 e 6, nei quali Spider-Man dovrebbe avere un ruolo di rilievo.

E voi, quali film della Saga del Multiverso attendete di più? Ditecelo nei commenti.