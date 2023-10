Marvel: 5 cose che non possono mancare nel reboot dopo Avengers: Secret Wars

Il soft reboot del MCU dopo la Saga del Multiverso sembra ormai certo, ma come sarà strutturato e quali elementi includerà è una cosa che i fan scopriranno solo in futuro: nel frattempo, però, le teorie spopolano.

L'idea di Kevin Feige, anticipata da numerosi insider e scooper negli scorsi mesi e confermata recentemente anche dal volume MCU: The Reign of Marvel Studios, sembrerebbe essere quella di assottigliare la continuity della saga in occasione del primo ventennale del franchise, così da rendere la storia più facile da seguire per i nuovi fan dalla Fase 7 e oltre. Considerato che è stato anche confermato che dopo la Saga del Multiverso saranno introdotti i nuovi X-Men (con una possibile Saga dei Mutanti), ecco 5 elementi che non possono mancare nel soft reboot del MCU:

I nuovi Steve Rogers, Tony Stark e Thor : in attesa di vedere come se la caveranno il nuovo Captain America Sam Wilson e Ironheart nel proseguimento della Saga del Multiverso, sembra lecito supporre che il reboot del MCU passerà anche dai nuovi Steve Rogers, Tony Stark e Thor, i membri fondamentali degli Avengers. Potrà sembrare una bestemmia ora come ora, ma come accaduto a Batman e a James Bond (e lo stesso Spider-Man, e presto ad Harry Potter e così via, all'infinito), non è logico pensare che questi personaggi avranno per sempre il volto di Chris Evans, Robert Downey Jr e Chris Hemsworth.

: la seconda Saga del MCU ha introdotto tantissimi nuovi personaggi, da Ms Marvel a Yelena Belova, dalla nuova Occhio di Falco a Shang-Chi a Moon Knight, con un roster di grandi attori come Florence Pugh, Oscar Isaac, Hailee Steinfeld e tanti altri, senza dimenticare gli imminenti protagonisti di Fantastici 4. La terza Saga dovrà continuare a sviluppare le loro storie, sempre nel contesto della prossima grande minaccia da affrontare insieme per combattere l'universo. Il MCU più grande di sempre: con i nuovi Avengers, i nuovi personaggi, il ritorno di Daredevil e gli eroi di strada, gli Spider-Men di cui sopra, i nuovi Fantastici 4 e i nuovi X-Men, dalla Fase 7 in poi il MCU sarà più grande che mai e avrà tutte le carte in regola per assomigliare ancora di più ai fumetti rispetto al passato. Il ventaglio di possibilità che si aprirà dopo il soft-reboot sarà inimmaginabile.

I reboot sono una pratica comune nel mondo dei fumetti Marvel, e sarà interessante vedere come sarà applicata al Marvel Cinematic Universe da un esperto dei comics come Kevin Feige. Continuate a seguirci per tutte le prossime novità.