Marvel: le 5 cose migliori arrivate dal MCU nel 2023

In un futuro MCU John Hamm vorrebbe essere Dottor Destino, ma ripercorrendo il 2023, un anno decisamente complicato per i cinecomics, quali sono le 5 migliori cose arrivate dalla Marvel?

Loki 2.

La seconda stagione della serie dedicata al Dio dell’inganno sembra aver fatto breccia nei cuori dei fan del Marvel Cinematic Universe, che in mezzo a numerose delusioni recenti, hanno trovato nello show un prodotto di qualità che ha mostrato il meraviglioso viaggio di uno dei migliori personaggi di tutto l’MCU, interpretato magistralmente da Tom Hiddleston.

Arrivano gli X-Men.

In seguito all’acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, era inevitabile che gli X-Men sarebbero stati introdotti nell’universo Marvel. Dopo un inizio graduale, la presenza X-Men si è fatta sempre più crescente, come anche in The Marvels. I Mutanti sono ormai parte integrante dell’MCU, e con Deadpool 3 ne vedremo delle belle.

Finalmente i Fantastici 4.

Dopo l’annuncio del reboot da parte di Kevin Feige nel 2019, poco si è mosso per quanto riguarda il progetto. Ma adesso che gli scioperi WGA e SAG-AFTRA sono terminati, entro la fine del 2023 potremmo avere i nomi dei nuovi Fantastici 4. E tra i vari rumour circolano nominativi davvero importanti. Spoiler: Si, c’è anche Pedro Pascal.

Meno quantità, più qualità.

Dopo Avengers: Endgame, gli spettatori sono stati bombardati di contenuti, tra film e serie Tv, da parte della Marvel. Questo ha portato a un abbassamento degli standard e i fan non ne sono rimasti molto contenti. In seguito agli scioperi, e forse anche alle numerose critiche, i Marvel studios hanno rallentato la velocità di produzione. Questo rallentamento potrebbe tradursi in una qualità più alta dei prodotti?

Guardiani della Galassia 3.

Si, il 2023 ci ha regalato Guardiani della Galassia 3. James Gunn ha concluso la saga in maniera splendida e commovente, realizzando un prodotto profondo, che ha mantenuto il suo stile fino alla fine e ci ha riportato con la mente al meraviglioso Marvel Cinematic Universe di un tempo.

