Marvel, 5 attori per Sentry dopo il dietrofront di Steven Yeun

Quale attore sarà scelto per interpretare Sentry nel MCU? Dopo l'improvviso dietrofront di Steven Yeun, che ha dovuto lasciare il cast di Thunderbolts a poche settimane dall'inizio delle riprese a causa di conflitti di programmazione, ecco 5 attori perfetti per la parte.

Un attore che abbiamo già citato in questi giorni è Ryan Gosling, star di La La Land, Barbie e First Man che da anni insegue l'opportunità di entrare nel Marvel Cinematic Universe: il ruolo dell'oscuro supereroe Sentry potrebbe fare al caso suo, anche vista una certa somiglianza con il personaggio dei fumetti, ma soprattutto visto l'addio di Steven Yeun molti fan sono tornati con sospetto ai rumor delle scorse settimane, trapelati sul finire del 2023, secondo cui Ryan Gosling si sarebbe incontrato con Kevin Feige per un ruolo nel MCU.

In attesa di conferme o smentite in tal senso, comunque, le possibilità certo non mancano: una scelta ideale per Sentry potrebbe essere ad esempio Alan Ritchson, enorme e muscolosissima star dell'acclamata serie tv di Prime Video Reacher, mentre molti fan sui social in queste ore stanno invocando a gran voce il nome di Henry Cavill, amato Superman di Zack Snyder gettato via da Warner Bros dopo il cameo in Black Adam e in vista dell'annunciato reboot del DCU. Un'altra possibilità potrebbe essere Charles Melton, che consentirebbe ai Marvel Studios di rimanere sulla linea decisa per Steven Yeun (potrebbe non essere visto di buon occhio, dall'opinione pubblica, rinunciare all'etnia asiatica in favore di quella caucasica) mentre uno dei nomi più citati dai fan sui social è quello di Zac Efron, che ha recentemente messo su una bella massa di muscoli per l'acclamato film The Iron Claw.

E voi, cosa ne pensate? Diteci quale attore potrebbe essere un Sentry perfetto nel MCU nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.