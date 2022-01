Marvel, 5 attori che potrebbero interpretare Sentry nel MCU: da Henry Cavill a DiCaprio

Ora che Spider-Man: No Way Home ne ha mostrato alcuni effetti, nel prossimo Doctor Strange nel Multiverso della Follia i Marvel Studios esploreranno tutte le possibilità fornite dall'apertura del Multiverso e con questa la possibilità per l'apparizione di numerosi personaggi finora rimasti fuori dai giochi. Tra questi c'è il potentissimo Sentry.

Il personaggio di Sentry è senza dubbio uno dei più affascinanti anche perché è considerato il più potente dell'universo fumettistico Marvel. Al secolo Robert Reynolds, questo studente problematico e con problemi di alcolismo finirà per bere una pozione segreta che si rivelerà essere una variante del siero del super soldato dato a Captain America, con la particolarità di essere circa un milione di volte più potente e adattabile a qualsiasi organismo umano. Nell'impossibilità di ucciderlo, a Sentry viene così cancellata la memoria. In una miniserie a lui dedicata invece la sua esistenza è cancellata dalla memoria di tutto l'universo Marvel, una decisione voluta dallo stesso Sentry in quanto pericolo per tutta l'umanità.

In uno dei suoi articoli dedicati, We Got This Covered prova a fare 5 nomi di attori che potrebbero interpretare Sentry nel Marvel Cinematic Universe. I nomi prescelti sono Henry Cavill, che da tempo di vocifera possa approdare alla Marvel con un ruolo, visto il suo non essere più utilizzato dalla DC come Superman al momento; poi c'è anche Leonardo DiCaprio, finora fuori da qualsiasi cinecomic, anche se difficilmente lo vedremo in questo ambiente.

Poi ancora Brad Pitt nei panni di una possibile versione futura di Sentry, con Adam Driver e Ryan Gosling come altri due papabili candidati, anche se per Driver l'esperienza in Star Wars dovrebbe essergli bastata a livello di franchise colossali.

Recentemente, Ryan Hurst di The Walking Dead si era candidato per il ruolo di Sentry: "Molto spesso mi hanno chiesto se mi piacerebbe interpretare un personaggio dei fumetti. Sì. Quale? Fino a poco tempo fa non lo sapevo. Sono un grande fan di così tanti personaggi, ma poi sì. Un tipo con un passato travagliato, superpoteri uguali o maggiori di quelli di Superman e Thor messi insieme... e parla con i cani. Voglio essere questo qui. Questo tizio. Mi piacerebbe interpretarlo."