Marvel: 5 annunci che potrebbero arrivare dopo gli scioperi di Hollywood

Quali annunci arriveranno dalla Marvel dopo gli scioperi di Hollywood? Il sindacato SAG-AFTRA potrebbe tornare a lavoro molto presto, e con Hollywood a pieno regime ci si aspetta una valanga di novità in arrivo da ogni parte per rimettere in moto l'industria.

Un'attenzione particolare sarà posta sui Marvel Studios, che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé più per questioni negative che per i suoi film (dalla polemica tra Joe Russo e Martin Scorsese al recente articolo di Variety sulla Saga del Multiverso) ma che dopo gli scioperi potrebbe tornare ad alzare l'asticella con annunci molto attesi riguardo al futuro della saga. A tal proposito, ecco quali sono le 5 novità Marvel più attese dai fan:

Il cast di Fantastici 4

i Marvel Studios hanno ufficialmente scelto gli attori che comporranno il cast di Fantastici 4, uno dei film più attesi di sempre della saga, e nelle scorse settimane il regista Matt Shakman ha confermato che l'annuncio arriverà dopo che lo sciopero SAG-AFTRA sarà dichiarato concluso.
La data di Deadpool 3

le riprese di Deadpool 3 erano ad uno stato abbastanza avanzato quando sono state interrotte a causa degli scioperi, ma la pausa dei lavori ha causato anche uno slittamento dell'uscita del film, rimosso dal calendario Disney in attesa di capire quali potrebbero essere le nuove tempistiche della produzione. La Marvel avrà certamente studiato un piano per evitare di far slittare troppo l'uscita del film, e un annuncio chiaro con una nuova data definitiva servirebbe certamente a risollevare il morale dei fan.
La conferma di Spider-Man 4

il prossimo film della saga con Tom Holland e Zendaya non ha ancora avuto un suo annuncio ufficiale, sebbene Kevin Feige e lo stesso Tom Holland abbiano confermato l'esistenza di una sceneggiatura già pronta. Maggiori informazioni sul progetto targato Sony Pictures dovrebbero essere ormai dietro l'angolo.
L'uscita di Daredevil: Born Again

la nuova serie tv di Daredevil ha subito un vero e proprio reboot interno durante la pausa che la produzione ha affrontato a causa degli scioperi, e per dimostrare ai fan che il progetto è tornato in tutto e per tutto in carreggiata i Marvel Studios potrebbero sfoggiare una tanto attesa data d'uscita ufficiale.
Il regista di Avengers: Secret Wars: uno dei grandi misteri della Saga del Multiverso è relativo all'identità del regista del suo film più importante e atteso, Avengers: Secret Wars. Ad oggi conosciamo l'identità del regista di Avengers: The Kang Dynasty, che sarà firmato da Destin Daniel Cretton (apprezzato regista di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli), ma c'è ancora il più assoluto riserbo sul nome che guiderà la produzione dell'ultimo film della Saga del Multiverso.

Infine, non ci siamo dimenticati dall'atteso reboot della saga degli X-Men, confermato in lavorazione in casa Marvel Studios, ma considerato che arriverà dopo la Saga del Multiverso (e quindi dal 2028 in avanti) ogni eventuale annuncio da quel fronte potrebbe essere ancora troppo prematuro.