Marvel, 3 registi MCU con cui vorrebbe lavorare Iman Vellani

Oltre ad essere diventata una star del Marvel Cinematic Universe, l'attrice Iman Vellani è una grande fan del franchise, una vera e propria enciclopedia ambulante sui fumetti e i cinecomic Marvel. In una recente intervista, Vellani ha parlato dei tre famosi e importanti registi con i quali vorrebbe lavorare in futuro.

"Oh, ne ho così tanti. Voglio dire, Jon Favreau, ovviamente. L'ho incontrato al D23. Ed è il più simpatico. Adoro i suoi film anche al di fuori di Marvel. Chef è uno dei miei comfort-movie. Stavo parlando di The Mandalorian con lui e mi ha letteralmente consegnato questo pesante gettone con sopra l'emblema mandaloriano. È la cosa più bella. Lo porto ovunque".

Vellani ha aggiunto:"Taika [Waititi]. Sento che sarebbe vibrante e Destin Daniel Cretton. Adoro Short Term 12. Quindi penso che abbia molto talento".

Quest'ultimo avrebbe dovuto dirigere Avengers: The Kang Dynasty e avrebbe potuto dirigere proprio Iman Vellani, una delle ultime star del Marvel Cinematic Universe. Oltretutto, ci sono dubbi anche sull'effettiva produzione del film, dopo quanto accaduto a Jonathan Majors. L'attore è stato accusato di violenze e potrebbe abbandonare il franchise.



Ieri è iniziato il processo a Jonathan Majors e la star Marvel si è presentata in tribunale per rispondere delle accuse nei suoi confronti.