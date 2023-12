Marvel 2024: la guida completa a tutte le uscite MCU del prossimo anno (con grandi novità)

Quali titoli Marvel Cinematic Universe usciranno nel 2024? Il prossimo anno ci saranno pochi film di supereroi al cinema, almeno rispetto agli standard degli ultimi tempi, ma il calendario dei Marvel Studios è in continuo aggiornamento e a questo proposito abbiamo grosse novità per voi.

Contrariamente a quanto vi avevamo segnalato qualche giorno fa, infatti, le serie MCU per Disney+ nel 2024 è aumentato, con nuovi annunci ufficiali arrivati in queste ore: se Deadpool 3 rimane l'unico film MCU per il cinema in uscita il prossimo anno, la line-up dei Marvel Studios per la piattaforma di streaming on demand è appena cambiata in maniera radicale.

La prima serie tv MCU in uscita l'anno prossimo sarà sempre Echo, spin-off di Occhio di Falco e prequel di Daredevil: Born Again che uscirà con tutti e cinque gli episodi a partire dal prossimo 10 gennaio, ma quello show non sarà seguito soltanto da Agatha: Darkhold Diaries e da X-Men '97, dato che Marvel Studios Animation hanno annunciato che nel corso del 2024 usciranno altre due serie tv animate in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: si tratta di Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, la serie tv animata di Spider-Man precedentemente intitolata Spider-Man: Freshman Year, e la nuova annunciata Eyes of Wakanda, spin-off del mondo di Black Panther.

Sale dunque a cinque il numero totale di serie tv MCU in arrivo nel 2024, con Deadpool 3 che rimane l'unico film in uscita al cinema per un totale di sei nuovi titoli targati Marvel Studios. Da segnalare che inoltre che i Marvel Studios stanno lavorando anche alla serie tv animata Marvel Zombies e a What If 3, che però a questo punto potrebbero arrivare nel 2025.

