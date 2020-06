Marvel fa 13! Oggi compiono gli anni ben 4 star del MCU: ecco quali

Giornata di torte e candeline nel Marvel Cinematic Universe: sono ben quattro gli interpreti dei personaggi portati sul grande schermo dai Marvel Studios a compiere gli anni il 13 giugno.

Sono diverse le star del Marvel Cinematic Universe a condividere il compleanno (ad esempio, il 22 novembre festeggiano il passare del tempo sia l'interprete di Black Widow Scarlett Johansson, che il compagno Avenger Mark Ruffalo, oltre al temibile villain di Doctor Strange Kaecilius a.k.a. Mads Mikkelsen), ma c'è un giorno in particolare che vede addirittura quattro attori spegnere assieme le candeline, e quel giorno è arrivato.

Il 13 giugno sono nati infatti ben due Vendicatori (sebbene uno sia durato, ahinoi, davvero poco) e due personaggi della saga di Thor.

Facciamo allora gli auguri a Captain America in persona Chris Evans, che oggi compie 39 anni (e per l'occasione abbiamo voluto ripercorre alcune delle migliori interpretazioni di Chris Evans al di fuori del MCU); al QuickSilver del MCU Aaron Taylor Johnson, che ha raggiunto il traguardo dei 30; a Miss Kat Dennings, l'incorregibile Darcy che rivedremo presto in WandaVision, chene compie 34; e a una leggenda della scienza, il Dottor Eric Selvig, ovvero Stellan Skarsgård (69).

Chissà se quest'anno avranno festeggiato tutti insieme via Zoom...

E voi, avete già augurato loro un buon compleanno sui social?