Marvel, i 10 spoiler più grandi leakati prima dell'uscita del film

Numerose major, sia a livello cinematografico che videoludico, si ritrovano al momento a dover combattere contro i continui leaks. Anche la Marvel non è stata esentata da questo problema. Ecco, quindi, i 10 Leak spoiler più importanti che hanno colpito il MCU:

I Cameo

Nonostante i continui sforzi da parte di Marvel per nascondere la presenza degli attori predisposti a prendere parte ai vari Cameo, i fan più accaniti sono quasi sempre riusciti a scoprire in anticipo la presenza di attori che ufficialmente non sarebbero dovuti comparire. A volte però è più semplice di quanto sembra, come quando Sebastian Stan ha rivelato che la Janet Van Dyne di Michell Pifeffer sarebbe tornata in Avengers: Endgame.

Avengers: Infinity War

Probabilmente il più grosso spoiler mai accaduto per il MCU, e fatto proprio da due attori del cast. In un’intervista del 2017 Mark Ruffalo dichiarò: “Lasciatemi dire questo: come ogni altro film Marvel, non finisce bene per i supereroi. Aspettate di vedere il prossimo. Tutti muoiono.” Tutti lo presero per uno scherzo, tranne Don Cheadle seduto lì vicino. Allo stesso modo Tom Holland è corso sul palco di un evento urlando alla folla di non preoccuparsi: "Sono vivo!". Peccato che la proiezione del film dovesse ancora avvenire.

Capitan Marvel

Samuel L. Jackson annunciò che la pellicola avrebbe rivelato il motivo per cui Nick Fury ha perso un occhio. I fan entrarono in sala carichi in attesa di arrivare alla verità, per poi scoprirlo tramite una semplice scena post credit che attribuiva la colpa a un Flerken. Delusione a pacchi.

Spider-man: No way home

L’incontro di tutti I multiversi, di tutti gli Spiderman, e di tutti i Villain. Una sorpresa che di fatto non lo è mai stata. Colpa di tutti. Tra merchandising uscito in anticipo, studios che dovevano alzare l’hype per l’uscita del film, e lo stesso Alfred Molina (Dr. Octopus) che anticipò il suo ritorno, mantenere il segreto divenne impossibile.

Thor: Ragnarok

Mark Ruffalo colpisce ancora. L’interprete di Hulk decise di andare in live streaming alla premiere del film. Peccato però che l’attore si dimentico di spegnere la diretta. Ruffalo mise il telefono in tasca e lasciò inavvertitamente ascoltare agli utenti collegati i primi 20 minuti del film. E a proposito di Bruce Banner, un insider è sicuro: un film stand-alone MCU di Hulk si farà.

Avengers: Endgame

Accanto ad Avengers: Infinity War, anche Endgame fu colpito da numerosi spoiler: Chris Evans ha anticipato il destino finale di Capitan America, Zoe Saldana ha accennato in anticipo alla possibilità di interpretare una variante di Gamora; Sebastian Stan ha accennato al grande raduno di personaggi per il funerale di Tony Stark. Mentre Dave Bautista ha fatto intendere che i loro personaggi blippati sarebbero tornati.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Uno spoiler probabilmente non apprezzato da molti fan. Evangeline Lily, interprete di Hope Van Dyne, rivelò il cast del film sul social network Instagram, nominando anche Corey Stoll. Il ritorno dell’attore fu immediatamente susseguito da un rumour riguardante una nuova origine per il personaggio di M.O.D.O.K nel Marvel Cinematic Universe.

Viaggi nel tempo in Avengers: Endgame

Ritornando ad Endgame, un altro enorme leak riguardò la sceneggiatura, precisamente il particolare riguardante i viaggi nel tempo come pilastro di tutta la storia. Aldilà degli insider, numerose anticipazioni arrivarono ovviamente da vari membri del cast, tra cui Tom Holland e Samuel L. Jackson.

Avengers (2012)

Durante una conferenza stampa per presentare la pellicola, Robert Downey Jr. rivelò che il cast si era riunito per girare una scena post-credit top-secret, scatenando le teorie dei fan. Alla fine, si scoprì che la scena era quella in cui gli Avengers vanno tutti assieme a mangiare uno Shawarma Sandwich, desiderio di Tony Stark durante la battaglia di New York.

