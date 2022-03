Marvel, 10 scene dell'MCU che hanno fatto la storia del franchise

Nel corso degli anni abbiamo visto il Marvel Cinematic Universe evolversi e crescere di pari passo con i propri fan: con l'Infinity Saga ormai alle spalle, dunque, possiamo finalmente tirare le somme e individuare quelli che possono probabilmente essere considerati alcuni dei momenti più importanti del franchise.

Mentre una nuova fan-art torna ad immaginare uno scontro tra eroi Marvel e DC, dunque, il nostro nuovo video cerca di fare ordine nel marasma di scene memorabili che compongono le prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe, vale a dire quelle che ebbero inizio nel 2008 con il primo Iron Man per poi concludersi solo 11 anni dopo, in occasione della doppietta Avengers: Infinity War/Avengers: Endgame.

Sceglierne solo 10 è stato tutt'altro che facile: le candidate alla top 10 erano oggettivamente molte più di quelle finite effettivamente nella classifica, ma siamo sicuri che in molti si troveranno d'accordo con noi nel riconoscere l'innegabile importanza, per l'evoluzione del franchise, delle scene presenti nella nostra selezione.

Qualunque opinione diversa, in ogni caso, sarà come sempre ben accetta: voi, dunque, non esitate a farci sapere nei commenti quali scene avreste inserito e quali, invece, avreste sacrificato senza troppe remore! Vediamo, intanto, qual è l'ordine migliore in cui guardare i film dell'MCU.