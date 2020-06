Marvel, ecco 10 location che esistono davvero, da Sokovia ad Asgard

I vari film del Marvel Cinematic Universe ci hanno mostrato tutta una serie di ambientazioni diverse, dai pianeti lontani alle città immaginarie già apparse nei fumetti. Eppure non tutte le location sono frutto della fantasia, e in molti casi quei luoghi esistono davvero!

Anche se non è esattamente un periodo fortunato per chi ama viaggiare, una notizia del genere farà sicuramente piacere ai fan degli Avengers, e in futuro potremmo tutti organizzare il nostro personale tour a tema Marvel in giro per il mondo, sperando di non incontrare alieni giganti e supercriminali.

Sokovia : iniziamo orgogliosamente dal forte visto in Age of Ultron. Il castello dell'Hydra è in realtà tutto italiano, dato che le riprese sono state effettuate a Forte di Bard, in Valle d'Aosta. Per la città "volante" vista nel finale sono state prese in prestito le strade di Verrès, poco distante da Aosta , e quelle dell'Hendon Police College di Londra.

Le Cascate del Guerriero : le splendide cascate viste in Black Panther non sono un trucco in cgi: è tutta opera di madre natura, visto che sono in realtà le Iguazu Falls , situate sul confine tra Argentina e Brasile.

La base degli Avengers : Thanos potrebbe aver distrutto più di qualche auto di lusso quando ha deciso di demolire la struttura in Endgame, dato che in realtà si tratta del Porsche Experience Center , un museo di Atlanta (Georgia) dedicato al noto brand automobilistico.

Culver University : nel film "L'incredibile Hulk" il dottor Banner ebbe una piccola discussione con l'esercito e il campus universitario St. George di Toronto (Canada) ne uscì con le ossa rotte. La battaglia nel cortile è stata filmata poco distante, al Morningside Park.

Old Royal Naval College: la location usata per lo scontro finale di Thor: The Dark World è proprio quella che si trova a Greewich, a Londra.

Aereoporto di Civil War : è tra gli aerei parcheggiati e i grandi capannoni che ha fatto il suo esordio lo Spider-Man di Tom Holland. Sebbene alcune scene siano state ricreate all'interno degli studios, altre si basano sul vero aereoporto di Leipzig/Halle, in Germania.

Attilan : la serie tv Marvel's Inhumans ci ha mostrato la città di Attilan, che dovrebbe essere situata sulla luna. Sarebbe stato abbastanza dispendioso girare direttamente sulla luna... ma di fronte a problemi insormontabili un viaggio alle Hawaii è sempre la soluzione giusta. Le riprese sono state effettuate proprio nella capitale delle isole.

Hell's Kitchen : in attesa di scoprire se Daredevil entrerà nel MCU, possiamo dirvi che il quartiere di New York esiste davvero, ma le riprese per la serie Netflix sono state eseguite anche nel quartiere di Manhattan.

Le foreste di Asgard : in Thor: Ragnarock, Heimdall guida i sopravvissuti nelle foreste per sfuggire alla minaccia di Hela, la perfida sorella di Thor. Non c'è bisogno di imbarcarsi sul Bifrost per esplorare la natura di Asgard, visto che quello visto su schermo è il Tamborine National Park a Queensland (Australia).

New Asgard: per affogare il dolore nella birra e per sfogarsi contro Noobaster69 il buon Thor non si è rifugiato a Tonsberg (come indicato dal cartello visto in Endgame), ma a St. Abbs. Il piccolo villaggio scozzese si è detto orgoglioso per il gemellaggio con Nuova Asgard.

Pronti a fare il giro del mondo sulle orme dei vari supereroi? Intanto i vari attori iniziano ad essere nostalgici nei confronti di Endgame, mentre i fan celebrano il compleanno di Tony Stark.