Marvel, impossibile non impazzire dopo aver visto questo poster di Thor: Love & Thunder

Alcune voci di corridoio uscite la scorsa settimana hanno descritto Thor: Love & Thunder come una sorta di Avengers 5, e i fan ovviamente hanno perso immediatamente la testa all'idea che il film con Chris Hemsworth possa superare in ambizione e grandezza il precedente Ragnarok.

Del resto la conferma della presenza di Chris Pratt come Star Lord e del resto dei Guardiani della Galassia fa ben sperare, senza contare quella di Natalie Portman come nuova Thor, Tessa Thompson di ritorno come Valchiria e l'esordio di Christian Bale nei panni di un misterioso villain.

A tal proposito, come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista digitale Marvefx Digital ha creato uno straordinario poster fan-made dedicato al film, includendo anche il Loki di Tom Hiddleston: la presenza del personaggio non è ancora stata confermata, ma trattandosi del fratello di Thor - apparso in tutti e tre i precedenti lungometraggi stand-alone dedicati al Dio del Tuono - è possibile che la serie tv Loki in arrivo su Disney+ sia pensata per spianare la strada ad un suo eventuale ritorno.

Ricordiamo infatti che il personaggio ha trovato la morte in Avengers: Infinity War, ma in Avengers: Endgame ne è stata introdotta una nuova versione 'nata' nel 2012 durante gli eventi del primo Avengers. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Thor: Love & Thunder uscirà l'11 febbraio 2022.