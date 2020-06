Martina Stella, la star di Prima di lunedì orgogliosa di essere mamma: 'Mi rende felice'

Di ritorno questa sera in TV con Prima di lunedì, commedia di Massimo Capello dove ha recitato al fianco di Vincenzo Salemme, Fabio Troiano e Andrea Di Maria, Martina Stella ha raccontato come è cambiata negli anni durante una recente intervista con Di Lei.

19 anni dopo l'esordio ne L'ultimo bacio di Gabriele Muccino, l'attrice è apparsa in quasi venti pellicole e in alcune fiction di successo tra cui L'allieva. "Sono cambiata moltissimo come persona e ovviamente come artista - ha spiegato - Quando ho cominciato ero molto piccola ma ho avuto la grandissima possibilità di lavorare con importanti registi che mi hanno insegnato molto."

Ma la sua carriera davanti alla macchina da presa non è l'unica cosa che la rende orgogliosa: "Ho sempre sognato di diventare mamma ed è sicuramente la cosa che mi ha reso più felice in assoluto. Sono molto presente e mi diverto molto insieme a mia figlia. Cerco di essere una guida affettuosa ma allo stesso tempo decisa. Cerco di seguirla facendo attenzione alle sue inclinazioni e alla sua personalità.

Per quanto riguarda il suoi progetti futuri, ancora in pausa per via della pandemia, l'attrice ha rivelato: "Non vedo l’ora di tonare sul set e ripartire. Per questa estate avevo due progetti importanti che al momento sono bloccati. Il mio sogno in questo momento così difficile per il nostro Paese è quello di poter ricominciare tutti insieme nel rispetto delle regole e degli altri."