Martin Starr rivela la scena eliminata che avrebbe voluto vedere in Far From Home

La pace è tornata nella vallata cinematografica, con la Sony e i Marvel Studios che hanno finalmente raggiunto un nuovo accordo sulla co-gestione di Spider-Man, ed è così che si è tornati a parlare di Far From Home e delle sequenze eliminate, per l'esattezza grazie a una recente intervista al divertente Martin Starr.

L'interprete dell'imbranato Professor Roger Harrington è stato infatti raggiunto da Comicbook.com per una chiacchierata in supporto all'uscita in homevideo di Spider-Man: Far From Home, del quale ha ampiamente parlato con il sito americano e di cui ha rivelato la scena eliminata che gli è dispiaciuto di più non vedere al cinema.



Ha detto Starr: "È una ambientata a Venezia. Stiamo correndo lungo un canale e ci fermiamo tutti a guardare la battaglia tra Mysterio e l'Elementale. Al che dico a tutti i ragazzi di fuggire, di salvarsi. Io invece sono maledetto, condannato. Allora guardo il mostro e dico 'prendi me. È me che vuoi'. Al che iniziano a crollare detriti intorno a me e io resto interdetto. Mi sembrava un momento molto passionale e anche divertente".



Spider-Man: Far From Home uscirà in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 5 novembre. Rivedremo Tom Holland nei panni di Spidey il 16 luglio 2021, nell'annunciato Spider-Man 3 del MCU.