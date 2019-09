Martin Starr non sa cosa pensare dello split tra Marvel e Sony

Sono tempi di grande incertezza per Peter Parker e la sua banda di comprimari: le posizioni di Marvel e Sony sembrano sempre più irremovibili nonostante alcuni timidi tentativi di riavvicinamento, ed è davvero difficile immaginare per Spider-Man un futuro nel Marvel Cinematic Universe.

Uno a uno tutti i personaggi coinvolti stanno esprimendo il loro parere sulla questione, tra chi minimizza le cose e chi ironizza proponendo di riciclarsi in altri ruoli. Qualcuno, però, si limita a star lì ad aspettare che gli eventi seguano il loro corso: è il caso di Martin Starr, il Mr. Harrington di Spider-Man: Far From Home.

Interpellato sullo split tra Marvel e Sony l'attore ha infatti chiosato con un "non so davvero cosa pensare". "Per quanto mi riguarda sono soltanto curioso di vedere come andranno le cose, passo dopo passo. […] Vedremo come si metteranno le cose, in che modo si aggiusteranno… Io amo far parte di Spider-Man, quindi in qualunque modo dovesse andare io sarò contento" ha poi proseguito l'attore, lasciando intendere quindi la sua disponibilità a continuare a vestire i panni del professore di Peter anche nel caso in cui i diritti per i prossimi film dovessero restare unicamente nelle mani di Sony.

Meglio stemperare la tensione, comunque: i bloopers di Spider-Man: Far From Home sono online e vi daranno sicuramente una mano a ridere di tutta questa faccenda.