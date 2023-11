Martin Scorsese sui video TikTok: 'Ingannato da mia figlia, non sapevo fosse roba online'

Se bazzicate il social Tiktok, e in particolare i video dedicati al mondo della settima arte, vi sarà capitato di vedere sempre più spesso il volto di Martin Scorsese. Ma in realtà, il regista non era al corrente di essere finito sul web.

In seguito all’ultimo video Tiktok in cui Scorsese (qui trovate la recensione di Killers of The flower Moon di Martin Scorsese, il suo ultimo film), assieme alla figlia Francesca, fa delle scelte mettendo a confronto alcuni film, il regista è stato raggiunto dal Los Angeles Times, a cui ha spiegato di non sapere che i video finissero online:

“Sono stato ingannato. È stato un trucco. Non sapevo che queste cose diventassero virali. Dicono "virale". Non lo sapevo. Ero a casa a fare delle cose e lei viene da me e mi dice: "Papà, guarda qui e dimmi questo". Io ero in pigiama... Lei ha detto: "È una cosa che stanno facendo". Chi sono "loro"? Lei ha detto: "Lo fanno tutti. È una cosa chiamata TikTok". Va bene. Va bene. Voglio dire, quello che abbiamo fatto con il cane, era famoso.”

Scorsese si riferisce al video in cui gioca con il suo cane Oscar, a cui Joe Russo ha risposto mostrando il suo cane e chiamandolo “Box Office”.

“Non sapevo sarebbe diventato famoso. Lo stavo facendo nell'altra stanza con lei. Non so cosa faranno. Hanno sempre questi iPhone in mano. Non te ne accorgi. Onestamente non sapevo che l'avrebbe postato... Usano la parola 'postato', giusto?”

Se il buon Martin Scorsese è sicuramente un maestro nella realizzazione di pellicole, con Tiktok e il suo linguaggio non è ancora molto avvezzo, ma chissà che in poco tempo non diventi uno dei migliori Tiktoker, oltre che uno dei migliori registi di sempre.