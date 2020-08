Martin Scorsese vacanziere modello su Instagram: la foto diventa virale

L'acclamato regista di Silence, Taxi Driver e The Irishman ha pubblicato recentemente via social un paio di foto in cui è apparso come un vero e proprio vacanziere provetto, con tanto di camicia sbottonata e cappello di paglia, a bordo di una barca con alle spalle un mare azzurro scintillante e meraviglioso.

Vultura lo ha descritto come "un fantastico cicchetti", che da loro significa uno snack italiano, qualcosa di appetibile insomma. Le foto sono state scattate a Northeast Harbour, nel Maine, e soprattutto la prima della collezione è diventata velocemente virale.



Vi ricordiamo che il prossimo anno, nei primi mesi del 2021, inizieranno le riprese del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Co-finanziato da Apple, Il film sarà basato sull'omonimo libro di David Grann, incentrato su di una serie di omicidi ai danni della popolazione di nativi americani Osage negli anni '20, poco dopo la scoperta del petrolio all'interno del loro territorio, e ad indagare sull'accaduto arriverà la neonata FBI.

Nel cast compariranno sia Leonardo Di Caprio sia Robert De Niro, due mostri sacri legati al grande regista, che non lavoravano insieme dal 1996 (Marvin's Room). Il cast e la troupe potrà contare anche sull'apporto di numerosi membri nativi americani: la produzione punta infatti al massimo realismo, e forse è stata proprio questa cura per i dettagli ad aver fatto lievitare i costi, visto che si parla di un budget arrivato a 200 milioni di dollari.

Ancora non è stata rivelata una data di uscita, ma è probabile che la nuova fatica del regista veda la luce solo nel 2022 inoltrato. A quanto pare sarà il primo western di Scorsese.