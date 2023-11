Martin Scorsese, la torta di compleanno è un omaggio... A TikTok!

Lo sappiamo, lo sappiamo: quando pensiamo a Martin Scorsese è difficile che il pensiero vada immediatamente a TikTok, quanto piuttosto a capolavori come Quei Bravi Ragazzi, Taxi Driver, Toro Scatenato o magari al recente Killers of the Flower Moon. La sua torta di compleanno, però, sembra pensarla diversamente!

Il nostro Martin ha da poco festeggiato i suoi 81 anni, e proprio come ci aspetteremmo da uno come lui ha deciso di festeggiare in compagnia della sua famiglia: un'occasione per spegnere le candeline insieme ai suoi cari, con la partecipazione di una torta nella quale c'è sicuramente lo zampino della figlia del regista, Francesca.

La ragazza ha infatti compiuto gli anni lo stesso giorno di suo padre, ed ha colto l'occasione per far realizzare una torta che celebrasse le recenti imprese di Martin e Francesca Scorsese su TikTok: come probabilmente saprete, il regista di The Departed e Shutter Island è infatti diventato virale in queste settimane grazie ad alcuni video pubblicati proprio da sua figlia, e la cosa sembra destinata a diventare un vero e proprio tormentone anche in famiglia!

Ciò che è certo, comunque, è che noi non ci stancheremo mai di seguire le avventure di Martin Scorsese, che si tratti di grande o piccolo schermo: i suoi capolavori, però, speriamo continuino ad arrivare a noi tramite mezzi decisamente più adeguati di un video TikTok!