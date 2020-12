Martin Scorsese torna a sorpresa su Netflix: ecco il trailer del suo nuovo film!

Netflix ha diffuso il trailer di Pretend It's a City, il documentario di Martin Scorsese con Fran Lebowitz che arriverà sulla piattaforma di streaming l'8 gennaio. Questa non è la loro prima volta, Scorsese aveva già filmato un documentario incentrato su Lebowitz per la HBO intitolato Public Speaking, andato in onda nel 2010.

Il documentario seguirà la scrittrice, umorista e narratrice che vaga per le strade di New York e offre la sua personale "guida" chiacchierando con Scorsese e condividendo le sue opinioni su tutto, dalla metropolitana a Times Square dagli immobili ai turisti.



Lebowitz aveva parlato di Pretend It's a City durante un'intervista a The Tonight Show with Jimmy Fallon nel luglio 2019.

"Si tratta fondamentalmente di New York. Quindi molto è Marty che mi parla, mi intervista. Non si tratta solo di New York. Mi ha intervistato su diversi argomenti, molti dei quali sono New York", ha detto Lebowitz.



Intanto le riprese del prossimo film di Scorsese Killers of the Flower Moon inizieranno a marzo Leonardo Di Caprio e Robert De Niro coinvolti nel progetto. Fran Lebowitz è apparsa anche nel film di Scorsese del 2013 con Di Caprio, The Wolf of Wall Street.



Scoprite quali sono i dieci film preferiti di Martin Scorsese e non aspettatevi di trovare cinecomic dopo la polemica senza fine tra Martin Scorsese e i film del Marvel Cinematic Universe.