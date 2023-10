Martin Scorsese ha tagliato sua mamma da tanti film!

Tanti di noi ricordano la scena di Quei bravi ragazzi in cui i tre protagonisti vanno dalla mamma del personaggio di Joe Pesci che è preoccupata per lui. Ecco, quella era la mamma di Martin Scorsese, che lui ha fatto recitare (e poi tagliato) in diversi altri film.

Catherine Scorsese non le mandava a dire al figlio, e durante un'intervista di tanti anni fa aveva commentato che amava guardare Martin mentre dirigeva un film, ma non le piaceva quando lui le faceva fare una scena da inserire nella pellicola e poi la tagliava.

A quel punto proprio Martin Scorsese aveva ammesso che aveva tagliato sua mamma addirittura da Taxi Driver: doveva essere la prima persona a cui Travis Bickle dava un passaggio sul suo taxi. Fra i due inizia allora un battibecco riguardo a quali altri film del regista la povera Catherine aveva visto la sua parte tagliata.

E i due citano un altro capolavoro di Martin Scorsese come Toro scatenato, nel quale Catherine pare fosse soltanto una piccola comparsa e non avesse tutta questa grande scena. Però al tempo stesso ricordano assieme che in Re per una notte Catherine ha una scena intera con Robert De Niro nel seminterrato in cui addirittura improvvisano. Catherine Scorsese aveva ricordato che per quella scena si era dovuta arrangiare da sola, dato che Martin le aveva dato solo un paio di battute dicendole poi di continuare lei.

Era anche una questione economica, soprattutto per i primi film di Martin Scorsese, che diceva a sua mamma "O fai l'attrice per il film o devi pagare per farlo", Catherine allora rispondeva: "Soldi non ne avevo, quindi mi toccava fare l'attrice". Ricordando che per il suo piccolo ruolo in Mean Streets era stata pagata 28 dollari.

Un rapporto davvero strettissimo quello fra Martin Scorsese e sua madre, scomparsa nel 1997 dopo aver recitato in tantissimi capolavori del figlio. Anche se forse avrebbe preferito esserci in tutti.

E voi la sapevate questa? Noi vi lasciamo intanto la recensione di Killers of the Flower Moon, ricordandovi anche che a Martin Scorsese non piacciono le liste dei film preferiti.