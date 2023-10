Martin Scorsese svela i film gemelli della sua carriera: quali titoli guardare in coppia?

Dopo aver svelato gli attori con i quali avrebbe voluto lavorare nel corso della sua carriera, il regista Martin Scorsese è comparso sulla sua nuova pagina ufficiale di Letterbox per condividere qualche consiglio con i suoi followers.

Il regista ha infatti compilato una raccolta di 59 film che vede come complementari alla sua filmografia, da The Wolf of Wall Street a The King of Comedy a Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story. "Nel corso degli anni, mi è stato chiesto di abbinare i miei film con alcuni film più vecchi di altre registi a cui mi sono ispirato per la loro realizzazione", ha scritto Scorsese descrivendo l'elenco pubblicato. "La richiesta è arrivata anche da diversi festival cinematografici, che volevano creare delle vere e proprie rassegne. Ora eccoci qui, anche se i termini 'ispirazione' e 'influenza' non sono del tutto esatti perché li considero come film complementari: a volte si tratta di ispirazione, a volte c'è una relazione tra i personaggi, a volte è lo spirito o l'atmosfera, e a volte c'è una connessione così misteriosa che è difficile spiegarla".

Ad esempio, i film complementari per Killers of the Flower Moon sono The Heiress (1949), The Last of the Line (1914), The Lady of the Dugout (1918), Blood on the Moon (1948), Red River (1948) e Wild River (1960). Altre scelte interessanti includono Ocean's Eleven (1960) e Jules et Jim (1962) per Quei Bravi Ragazzi, ma anche Fronte del porto (1954) per Toro Scatenato.

Al momento della stesura di questo articolo, Scorsese ha circa quasi 250mila follower su Letterboxd, una cifra record per la piattaforma alla quale si è aggiunto solo la scorsa settimana. Per altre letture, scoprite che cosa significa il titolo Killers of the flower moon.