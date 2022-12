Martin Scorsese svela la sua classifica dei 15 film più belli della storia del cinema!

Martin Scorsese, prima di essere uno dei più grandi registi viventi, è un grandissimo conoscitore di cinema. Recentemente ha svelato quella che per lui è la lista dei 15 più grandi film della storia del cinema e, guardando, la classifica sembra pensata da qualcuno che ama il cinema vecchio stampo.

L'elenco è una raccolta trasversale di film che vanno dagli anni 40' agli anni 70', partendo dalla pellicola neorealista italiana, fino a film più sperimentali (ovviamente per i canoni dell'epoca) che nel corso degli anni hanno conquistato l'aura quasi mitica. La classifica comprende:

2001: Odissea nello spazio (Stanley Kubrick, 1968)

8 ½ (Federico Fellini, 1963)

Ceneri e diamanti (Andrzej Wajda, 1958)

Quarto potere (Orson Welles, 1941)

Diario di un prete di campagna (Robert Bresson, 1951)

Ikiru (Akira Kurosawa, 1952)

Il Gattopardo (Luchino Visconti, 1963)

Ordet (Carl Theodor Dreyer, 1955)

Paisà (Roberto Rossellini, 1946)

Scarpette rosse (Michael Powell, Emeric Pressburger, 1948)

Il fiume (Jean Renoir, 1951)

Salvatore Giuliano (Francesco Rosi, 1962)

I cercatori (John Ford, 1956)

Ugetsu Monogatari (Kenji Mizoguchi, 1953)

Vertigini (Alfred Hitchcock, 1958)

Nonostante la lodevolissima raccolta di grandi classici di qualsiasi genere, l'utente medio di Twitter ha avuto comunque da dire, probabilmente indispettito dalle dichiarazioni fatte da Martin Scorsese sui film Marvel. Alcuni hanno fatto notare come tutti i film citati da Scorsese non vadano oltre la fine degli anni 60, periodo in cui lui ha iniziato a lavorare più attivamente come regista. "Davvero un po' strano che non pensi che un singolo film degli ultimi 50 anni - durante la sua carriera, fondamentalmente - sia uno dei quindici più grandi film di sempre" è uno dei commenti girati intorno alla classifica.

Molti hanno definitivo questa sua scelta "troppo pretenziosa" o criticato la sua decisione di mettere 2001: Odissea nello Spazio al primo posto. Nel corso degli anni, si sono sempre raccolte opinioni più che contrastanti nei confronti di Kubrick e i commenti sulla scelta del cineasta italo americano confermano solamente questo trend. Proprio riguardo allo stato del cinema, Scorsese ha parlato dell'ossessione per il box office del cinema moderno, raccontando la propria situazione di outsider che, nonostante abbia raramente collezionato incassi eclatanti, è riuscito comunque a farsi ricordare.