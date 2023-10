Martin Scorsese svela gli attori con i quali avrebbe voluto lavorare per i suoi film

Mentre è scoppiato il caso degli intermezzi illegali di Killers of the flower moon, il regista Martin Scorsese ha parlato, durante una recente intervista, degli attori con i quali avrebbe voluto lavorare nel corso della sua carriera.

Il regista, che ha ricevuto 14 nomination agli Oscar in totale, è stato ospite dell'evento di beneficienza "An Evening With Stephen Colbert", e ha svelato che tra gli attori con cui avrebbe voluto lavorare ci sono Spencer Tracy, Barbara Streisand, Barbara Stanwyck e Marlon Brando. Con la Stanwyck a quanto pare ha avuto "una vasta gamma di possibilità", ha confessato il regista, prima di aggiungere che lui e Brando avevano parlato di fare un film insieme il cui progetto alla fine però non è riuscito a decollare. “Marlon sapeva tutto. Era un vero genio."

L'ultimo film di Martin Scorsese, l'epico poliziesco western Killers of the Flower Moon, ha riunito il regista a Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, ovvero i due attori con i quali Scorsese ha realizzato più film in assoluto durante la sua carriera. Tratto dall'omonimo libro di saggistica di David Grann, il film è ambientato durante il cosiddetto “Regno del Terrore”, un periodo che si riferisce agli omicidi ai danni degli indiani avvenuti nella terra della nazione Osage dopo la scoperta di importanti giacimenti petroliferi all’inizio degli anni ’20.

Durante la conversazione con Colbert, Scorsese ha anche confermato che il suo prossimo film sarà The Wager con Leonardo DiCaprio, altro adattamento di un'opera di David Grann, intitolata 'The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder', sempre realizzata per Apple TV+.