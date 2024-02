Martin Scorsese ha fatto uno spot per SquareSpace, e non potete perdervelo

Martin Scorsese si è fatto spesso coinvolgere dalla figlia Francesca in vari video su TikTok e ora l'esilarante dinamica padre-figlia si è spostata direttamente in uno spot televisivo realizzato per SquareSpace in occasione dell'imminente Super Bowl. Dietro la macchina da presa proprio il regista di Killers of the Flower Moon.

Nel teaser dello spot, Martin Scorsese cerca di costruire un nuovo sito web con l'aiuto di sua figlia Francesca. Il regista ammette di non essere un esperto di fantascienza ma spiega alla figlia di volere un sito che racconti la storia di 'un impero intergalattico per la connessione'.

Francesca Scorsese insegna a suo padre come creare un nome di dominio per la sua nuova frontiera digitale e insieme scorrono le opzioni di font per l'homepage.

Scorsese appare stupito e dichiara:"Davvero non sapevo che un sito web potesse fare questo" e la figlia controbatte:"In pratica non è reale se non è su internet".



Lo scambio di battute tra padre e figlia somiglia molto a quelli a cui i due hanno abituato i propri fan su TikTok, nei quali Francesca Scorsese educa il genitore sulla cultura giovanile e sul gergo dei ragazzi d'oggi. Martin Scorsese fa capolavori anche su TikTok e i cinefili più giovani ne sono entusiasti. Il teaser si conclude con Martin che dice a Francesca quanto sia 'fantastico' il sito che hanno creato:"Mi pento di avertelo insegnato" risponde sorridendo la figlia.



In realtà, intervistata da Vanity Fair, Francesca Scorsese è ben felice di insegnare termini giovanili al padre:"A volte, userà il gergo della Generazione Z perché l'ha sentito ed è la cosa più divertente per me. [...] È divertente perché sembra che stia davvero cercando di stare al passo con la mia generazione e con me".



Pochi giorni fa, Martin Scorsese ha ammesso di non andare al cinema perché non riesce mai a godersi lo spettacolo.