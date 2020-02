Martin Scorsese potrebbe dare Killers of the Flower Moon a Netflix per un budget mostruoso

Dopo il successo di The Irishman, nominato a ben dieci premi Oscar, Martin Scorsese potrebbe spostare il suo prossimo film Killers of the Flower Moon da Paramount a Netflix.

Secondo l'indiscrezione, riportata da Slash Film, in ballo ci sarebbe un budget a dir poco mostruoso da ben $225 milioni di dollari. Il film è attualmente in produzione - con le riprese previste per questa primavera - e Leonardo Di Caprio e Robert De Niro come protagonisti, e ha già un budget da $220 milioni di dollari, che però stando a quanto riportato starebbe creando grossi problemi alla Paramount, e a quanto pare nemmeno il nome di DiCaprio - una sorta di garanzia al botteghino - starebbe contribuendo a calmare le acque.

Richard Rushfield ha riportato le voci nella sua newsletter di Ankler, affermando che Netflix starebbe provando ad inserirsi fra le parti per tornare a lavorare col regista di Taxi Driver, con quest'ultimo ben disposto a far accadere la cosa: come saprete Scorsese ha avuto una montagna di soldi e ancor più libertà creativa con Netflix per The Irishman, quindi è comprensibile il perché vorrebbe tornare a collaborare col servizio on demand. Curiosamente, grazie ad un'intervista di qualche mese fa, sappiamo già che Leonardo DiCaprio sarebbe disposto ad accettare lo streaming, nonostante la sua fama da "ultima grande star hollywoodiana".

Ribadiamo che al momento si tratta soltanto di voci non confermate in via ufficiale, ma dopo un'intera carriera passata a lottare con i produttori per realizzare i suoi film - a fronte di alcuni notevoli flop commerciali - nessuno potrebbe biasimare il regista di voler tornare a questo nuovo modello produttivo sala/streaming.

