Martin Scorsese spiega il suo cameo finale in Killers of the flower moon

Il finale di Killers of the flower moon è a mani basse uno dei più originali concepiti dal mondo del cinema negli ultimi anni, e vede protagonista nientemeno che il regista Martin Scorsese stesso, che compare a schermo per un sorprendente e inatteso cameo.

In una recente intervista promozionale, Scorsese ha parlato per la prima volta del cameo in Killers of the flower e spiegato il motivo per cui ha scelto di chiudere suo kolossal con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro in una maniera così particolare.

"Si tratta della versione di Eric Roth di un vero programma radiofonico. Lo abbiamo realizzato dopo la fine delle riprese principali, ed è stato girato a New York, dove si svolgevano i veri programmi radiofonici” Nella sequenza, Scorsese interpreta il membro di una troupe che racconta il “Regno del Terrore” e riassume, sostanzialmente, gli eventi illustrati nel corso del film come se fossero messi in scena da una banda itinerante. Laddove molti altri registi avrebbero inserito dei cartelli per raccontare il fato dei protagonisti dopo i titoli di coda, Martin Scorsese ha inventato una rappresentazione nella rappresentazione: "Volevo un modo per effettuare una transizione, volevo usare qualcosa di scioccante per riportare gli assurdi temi al centro del film all'attenzione del pubblico. Non avevo idea di come lo avrei diretto, ero appena tornato a New York dopo le riprese in Oklahoma: il film è intrattenimento, ma lo abbiamo creato partendo dalla vita vera di persone vere, e la scena finale serve per ricordarlo e, credo, mantenere una sorta di equilibrio tra verità e spettacolo”.

