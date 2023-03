Martin Scorsese a sorpresa con due film nel 2023: ecco il trailer di Personality Crisis

In attesa di saperne di più sull'uscita di Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, Martin Scorsese promette di tornare più forte che mai nel 2023 con un secondo film, Personality Crisis: One Night Only, documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen.

Co-diretto con David Tedeschi, il film sarà presentato in esclusiva su Showtime il 14 aprile (tra l'altro, la stessa data in cui sarà presentata la versione restaurata di Toro scatenato al Film Forum). In vista dell'uscita del film, incentrato su uno spettacolo di cabaret che ebbe luogo nel gennaio 2020 allo storico Café Carlyle di New York, Personality Crisis si è mostrato con il primo trailer, che come al solito potete gustarvi all'interno dell'articolo.

Chi conosce bene la filmografia di Martin Scorsese, probabilmente non resterà molto sorpreso: l'autore, del resto, ha da sempre affiancato alla produzione di lungometraggi di finzione un'infaticabile produzione di documentari, magari non altrettanto famosi e diffusi come i suoi film di finzione ma spesso e volentieri perfino più sperimentali e innovativi, tra i quali ricordiamo Scene di strada, Italoamericani e Il mio viaggio in Italia, ma anche i lavori musicali come L'ultimo Valzer, No direction home e Shine a light. L'ultimo lavoro documentario del maestro risale al 2019, il capolavoro Rolling Thunder Revue, dedicato al leggendario tour di Bob Dylan e disponibile su Netflix.

Killers of the Flower Moon, lo ricordiamo, non ha ancora una data d'uscita ma arriverà nel 2023 per Apple TV+.