Martin Scorsese su Robert De Niro: 'Rifiutò sia The Departed che Gangs of New York'

La collaborazione tra Martin Scorsese e Robert De Niro vanta ben dieci film, eppure il numero avrebbe potuto essere ancora più alto: stando a una recente intervista, il celebre regista ha dichiarato che l'attore (e amico) De Niro rifiutò di partecipare sia a The Departed che a Gangs of New York.

"Ne abbiamo parlato con Bob" ha dichiarato Scorsese, "ma lui non voleva farlo. 'Che ne dici di The Departed?', 'No, non voglio farlo', 'Okay'. Non abbiamo lavorato insieme per dieci anni, finché non abbiamo realizzato Quei bravi ragazzi. Poi abbiamo preso strade diverse. Ci soon stati altri due, tre film. Dopodiché, per altri 19 anni, ancora niente". Era il maggio 2022 quando Martin Scorsese e Robert De Niro omaggiarono Ray Liotta di Quei bravi ragazzi.

Quando fu il momento di Gangs of New York, così racconta il regista: "Letteralmente, lui mi ha detto: 'Cosa stai facendo?' Allora io: 'Sto facendo questo, ti interessa?', 'No', 'Okay'. Abbiamo sempre parlato di questo tipo di cose, perché lui è l'unica persona in circolazione a conoscere da dove vengo e chi sono fin da quando avevano 15, 16 anni al massimo".

Scorsese ha colto l'occasione per parlare anche di Leonardo DiCaprio, verso il quale avverte un sentimento paterno speculare a quello per De Niro. "Molte cose sono successe in The Aviator. Alcune scene realizzate con Cate Blanchett mi hanno lasciato sbalordito, ho pensato che fossero così belle. E credo che lui abbia imparato molto come persona: me l'ha confermato. Forse era solo un ragazzino, stava crescendo. Ho delle figlie. Non ho nessun figlio, però, quindi potrei aver preso un abbaglio – un po' come fanno tutti i genitori, in un certo senso. Caspita, però. Poi abbiamo realizzato The Departed ed è semplicemente sbocciato".

Sia De Niro che Di Caprio reciteranno in Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese e co-scritto con Eric Roth. A quanto pare, un cambio radicale avrebbe segnato l'evoluzione di Killers of the Flower Moon