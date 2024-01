Martin Scorsese: 'Robert De Niro improvvisò la battuta più famosa di Taxi Driver'

L'attore Robert De Niro ha improvvisato la famosa battuta "Stai parlando con me?", protagonista di una delle scene simbolo di Taxi Driver di Martin Scorsese.

Il regista ha ricordato la sua esperienza durante le riprese dell'ormai famoso monologo nel corso di una recente apparizione al Late Show con Stephen Colbert: "Non era nella sceneggiatura, l'ha creato Bob", ha detto. Il regista di The Killers of a Flower Moon ha spiegato che le riprese erano "in ritardo rispetto al programma" in quel momento e che "eravamo nei guai". Scorsese ha aggiunto che i suoi produttori erano “impazziti dalla preoccupazione” e che non facevano che “bussare alla porta e chiamarmi alla porta, e io dovevo andare da loro e dire: ‘Va bene. Questo è buono. Datemi cinque... altri due minuti. Ancora una ripresa, ancora una ripresa.' Poi andavo da Bob e gli dicevo: "Fallo di nuovo, fallo di nuovo!" E lui faceva le sue mosse con la pistola."

Taxi Driver, uscito nel 1976, ottenne quattro nomination agli Oscar quella stagione, tra cui miglior film, miglior attore (De Niro), migliore attrice non protagonista (Jodie Foster) e miglior colonna sonora. Nel 2005, l'American Film Institute ha classificato la battuta di Robert De Niro al numero 10 nella lista delle 100 migliori citazioni dei film hollywoodiani.

Per altri contenuti, scoprite la reazione di Martin Scorsese al record di nomination ottenuto agli Oscar 2024.