Martin Scorsese ha la risposta perfetta per il suo famoso film fantasma Goncharov

Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di Goncharov, il film mai fatto da Martin Scorsese che il web ha trasformato in un fenomeno virale facendo una vera e propria leggenda metropolitana.

In sostanza si tratta di uno scherzo nato su Tumblr, che però come spesso accade con il web è cresciuto a dismisura nel tempo al punto che oggi si possono trovare tantissime informazioni sul suo conto - tutte inventate: Goncharov è/sarebbe un film di Scorsese uscito nel 1973 e vede/vedrebbe Robert De Niro nei panni di Goncharov, un russo ex proprietario di una discoteca di successo dopo la caduta dell'Unione Sovietica si trasferisce a Napoli per diventare un boss della mafia. Il cast include/includerebbe Harvey Keitel nei panni di Andrey “The Banker” Daddano, Gene Hackman in quelli di Valery Michailov, Al Pacino nel ruolo di Mario Ambrosini e Cybill Shepherd in quello della moglie di Goncharov, Katya.

Il mito di Goncharov, come detto, si è sviluppato nel corso di diversi anni, ma a quanto pare nelle scorse ore è arrivato finalmente all'attenzione di Martin Scorsese: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo (tratto dall'account TikTok della nipote del regista, Francesca Scorsese, che ha postato sul social lo screen di una conversazione con lo zio), Scorsese ha ironicamente riconosciuto la paternità del film: "Questo l'hai visto?", gli scrive la nipote, inoltrandogli un pezzo su Goncharov pubblicato dal New York Times , con Scorsese che replica: "Si, l'ho fatto io anni fa".

Insomma, il mito di Goncharov continua, per la prima volta supportato direttamente da Martin Scorsese. Per altre notizie, ricordiamo che il prossimo film del regista Killers of the Flower Moon uscirà nel 2023, distribuito da Apple TV+.