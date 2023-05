Martin Scorsese riflette sulla morte: 'Ho tante storie da raccontare, ma non ho più tempo'

In attesa dell'arrivo del primo trailer di Killers of the Flower Moon e dell'esordio del film al Festival di Cannes 2023, il leggendario regista Martin Scorsese ha riflettuto sull'avvicinamento della fine della sua carriera e, allo stesso tempo, della sua vita.

In una recente intervista con Deadline, Scorsese ha rivelato che non riuscirà a realizzare tutti i film che vorrebbe fare dopo Killers of the Flower Moon, semplicemente perché sta per finire il tempo a disposizione:

"Se voglio fare nuovi film dopo questo? Devo farli!", ha spiegato il leggendario regista hollywoodiano. "Devo. Sì. Vorrei potermi prendere una pausa per otto settimane e allo stesso tempo fare un film. La verità è che il mondo intero si è aperto di fronte a me negli ultimi anni, ma ora è troppo tardi. È troppo tardi. Sono vecchio. Leggo cose. Vedo cose. Voglio raccontare tante altre storie, e non c'è più tempo. Kurosawa, quando ha vinto il suo Oscar, quando George [Lucas, ndr] e Steven [Spielberg, ndr] glielo hanno consegnato sul palco, lui ha detto: 'Solo ora comincio a vedere la possibilità di cosa potrebbe essere il cinema, ed è troppo tardi.' All'epoca lui aveva 83 anni. Mi chiesi che cosa intendesse, e adesso inizio a capirlo."

Martin Scorsese, lo ricordiamo, compirà 81 anni il 17 novembre prossimo, circa un mese dopo l'uscita in Italia di Killers of the Flower Moon, prevista per il 19 ottobre con 01 Distribution. Al momento, il regista non ha ancora reso noto quale sarà il suo prossimo progetto.

Che cosa ne pensate su queste dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.