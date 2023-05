Martin Scorsese ricorda Fellini: 'Volevamo girare un documentario insieme, ma poi morì'

La fascinazione di Martin Scorsese (e di tanti suoi colleghi, a dirla tutta) per il cinema italiano è cosa nota: a parlarne ancora una volta è stato proprio il regista di Killers of the Flower Moon durante un'intervista rilasciata a Repubblica, citando anche un progetto mai andato in porto che l'avrebbe visto collaborare con Federico Fellini.

Dopo aver incontrato il Papa e promesso un altro film su Gesù, Scorsese ha infatti proseguito il suo viaggio in giro per il nostro Paese concedendosi anche una chiacchierata con il noto quotidiano: "Prima l'ho conosciuto a un festival a Sorrento. Poi a Roma. Quando l'ho incontrato gli ho subito detto: 'In questi giorni sono andato a spasso per la città, maestro come ultime cose da fare ho tenuto lei e la visita alla Cappella Sistina'. Fellini mi ha risposto: 'Io ormai sono un monumento noioso'. Poi gli ho chiesto quale fosse il ristorante migliore di Roma e mi ha portato da Cesarina" sono state le parole del regista di Taxi Driver su Fellini.

Sempre parlando dell'autore de La Dolce Vita, Scorsese ha quindi proseguito: "Io e Fellini volevamo fare un documentario sui mestieri del cinema, con il suo modo, alla Fellini, pieno di umorismo. Purtroppo è mancato e non lo abbiamo più fatto". Noi, dal canto nostro, possiamo solo dire che a quel documentario avremmo dato un'occhiata più che volentieri! Ricordi e rimpianti a parte, comunque, in giro c'è già chi definisce Killers of the Flower Moon un capolavoro.