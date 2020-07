Martin Scorsese, il regista al timone di un documentario sul frontman dei New York Dolls

Nuovo interessante progetto di Martin Scorsese che lavorerà ad un documentario per Showtime incentrato sul frontman del gruppo rock New York Dolls, David Johansen. Il film attualmente è ancora senza titolo e vede il ritorno di Martin Scorsese al genere documentaristico ad un solo anno di distanza dal lavoro su Bob Dylan.

Il documentario si occuperà delle molteplici sfaccettature della carriera e della vita di David Johansen, dalla sua infanzia a Staten Island al ruolo di leader dei New York Dolls negli anni '70, fino alle sue esibizioni con lo pseudonimo di Buster Poindexter e la collaborazione blues con Harry Smiths dagli anni '90 ad oggi.



"Conosco David Johansen da decenni e la sua musica è stata una pietra miliare da quando ascoltavo i New York Dolls mentre realizzavo Mean Streets. Allora e ora, la musica di David cattura l'energia e l'entusiasmo di New York City. Lo vedo spesso esibirsi e nel corso degli anni ho imparato a conoscere le profondità delle sue ispirazioni musicali".

Scorsese e il suo team produttivo hanno filmato il rocker all'inizio dell'anno mentre si esibiva al Café Carlyle. Il documentario includerà anche altre performance esclusive, filmati d'archivio e interviste.

A metà degli anni '70 i New York Dolls erano una band glam punk tra le più influenti, annoverando alcuni chitarristi di grande livello come Sylvain Sylvain e Johnny Thunders.

A co-dirigere il film anche il premio Emmy David Tedeschi, con Ron Howard e Brian Grazer alla produzione.

Lo scorso autunno Martin Scorsese criticò i film Marvel definendoli estranei alla sua concezione di cinema.

A febbraio si diffuse la voce di Scorsese e Netflix ancora insieme dopo la collaborazione per The Irishman.