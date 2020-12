Martin Scorsese ha regalato a Paul Schrader un libro di cinema scritto da Kim Jong-il

Dopo averlo aiutato a terminare la lavorazione di The Card Counter, Martin Scorsese ha deciso di sorprendere l'amico e collega Paul Schreader, leggendario sceneggiatore di alcuni dei suo film più celebri tra cui Taxi Driver e Toro Scatenato, con un regalo a tema cinema piuttosto... particolare.

Come svelato su Facebook dallo stesso Schrader, infatti, il regista di The Irishman gli ha inviato a sorpresa una copia del libro "On the Art of Cinema" scritto da Kim Jong-il, leader supremo della Corea del Nord dal 1994 al 2011 e padre dell'attuale capo di stato, Kim Jong-un.

"Scorsese mi ha mandato una copia (il perché non lo so!) del libro di Kim Jong-il, - supremo leader della Corea del Nord noto anche come Kim Jong Bonkers" ha scritto Schrader sul suo profilo, dove ha pubblicato anche una foto della copertina del libro. "'On the Art of Cinema', pieno di perle quali 'il contenuto, non la forma, fa di un'opera un capolavoro'. Ma sospetto che le sue lezioni potrebbero non essere così lontane dai vari corsi di cinema che si fanno in tutto il mondo."

Per quanto riguarda il nuovo film di Schrader, in attesa di scoprire la data di uscita nelle sale è emersa in rete la prima immagina ufficiale di Oscar Isaac in The Card Counter.